Fallan modelos de predicción respecto al Covid-19

El incremento en el número de contagios de Covid-19 que con seguridad se registrará al concluir este virus con el de la Influenza en próximos meses, podría llevar a la entidad potosina nuevamente a semáforo en rojo aunque previamente se avanzará hacia otro color.

Así lo sostuvo en entrevista para ABC Radio en el programa Covid-19, el doctor Miguel Angel Lutzow Steiner, director de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud, “a nivel estatal hemos tenido un incremento de casos en julio y agosto, sin duda han sido las semanas mas intensas, pero este virus ha roto con varios paradigmas, se asumía que las curvas epidémicas tendrían un comportamiento similar al que se tiene con Influenza que esta muy bien establecido e identificado.

“Dentro de estos paradigmas hemos visto una transmisión sostenida que no bajo a las 12 ni a las 18 semanas, que los modelos de predicción suponían que disminuiría la transmisión y no sucedió, todos los modelos de predicción esperaban esta disminución de casos y no sucedió la transmisión es constante”.

La Influenza, en San Luis Potosí empieza a finales de octubre inicios de noviembre y se mantiene por 12 máximo 16 o 20 semanas en años intensos y termina, baja a cero el número de casos, y en el caso de Coronavirus, hemos visto una situación totalmente diferente, inédita, y aún hay millones de personas disponibles para enfermarse

La vacunación de influenza de alguna manera protege y de Covid, no hay nada que proteja eso hace a las personas más susceptibles de enfermarse y si su sistema inmunológico es débil la enfermedad les llega con más fuerza.

El doctor Lutzow destacó que si se descuidan las medidas de prevención podría en los próximos meses podría alcanzarse un pico de contagios muy por encima de los que se han registrado.

“Dos veces, tres veces, o hasta cinco veces mas que los registrados en julio y agosto, porque hay mucha gente disponible para contagio, es un virus nuevo y no tenemos experiencia inmunológica”. Es de mencionar que en julio y agosto los picos registraron más de 500 casos por día.

