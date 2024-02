Exigen restitución del director de la secundaria Vicente Rivera en SLP

En defensa del director Gaudencio Medellín Herbert, padres de familia de la escuela secundaria Vicente Rivera, bloquearon el acceso a la institución educativa para exigirle a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, la reinstalación de quien aseguran ha sido un buen ejemplo para la comunidad en general.

“Nos estamos manifestando a favor del profesor, nos dijeron que todo saldría bien, pero no ha pasado nada, no nos han dado la cara, aseguran que se fue por un acto de violencia, queremos que vengan y nos den la cara de todo lo que esta pasando”.

Norma Rivera / El Sol de San Luis

Martha Rivas y Juan Carlos Rodríguez, presidenta y vicepresidente de la Mesa Directiva de Padres de Familia de esa institución, afirmaron estar en protesta por el cese del maestro como director de la escuela por más de 47 años.

Esta institución educativa se encuentra localizada sobre la avenida Salk en la colonia Progreso, ahí bloquearon el acceso desde muy temprana hora al personal que labora en el centro educativo como medida de protesta ante las autoridades de la dependencia que dirige Juan Carlos Torres Cedillo defina la reinstalación de quien fue cesado supuestamente de manera injustificada.

Norma Rivera / El Sol de San Luis

Han sostenido mesas de diálogo con las autoridades educativas, sin embargo, solo les dijeron que todo saldría bien, pero no se les informó una resolución ni positiva ni negativa, por lo que decidieron llevar a cabo esta acción de bloquear el acceso al centro educativo de a sus hijos.

Sobre el cese del funcionario educativo, afirman que se debió a un supuesto caso de violencia, ya que el maestro acudió en su momento a un salón de clases donde dialogó con los alumnos después de un caso de abuso en contra de algunas jóvenes, lo cual uno de los alumnos tomó como una agresión, misma que incluso no aparece en el acta del cese del ex director.

Norma Rivera / El Sol de San Luis

“A él lo cesaron por un caso aparentemente de violencia, cosa que en las actas no aparece tal acto, no se establece dónde y quién, no están demandando al maestro. En este caso fue porque un niño había tocado a cerca de 9 señoritas, entonces el maestro entró al salón empezó a hablar, el niño se sintió aludido, se sale y entonces ahí fue donde la señora (la mamá del menor) se molestó, sin embargo, no hay trámite, no hay tal demanda. Lo que hicieron con el maestro es que lo retiran de la escuela, es un caos porque no hay mantenimiento, no hay una buena dirección, tenemos problemas con los niños, hay problemas de dicciones, hemos solicitamos soluciones, tenemos 5 mesas de diálogo, pero no se llegó a ningún acuerdo, hubo una entrevista con el secretario de Educación, ahí los dos hablaron, pero no tenían el expediente y no se resolvió nada”.

Norma Rivera / El Sol de San Luis

Los padres de familia que salieron a protestar este lunes, traían consigo pancartas donde afirman que el directivo trabaja ahí desde la fundación de la escuela, ha sido potosino ilustre y tiene varios premios que acreditan su trabajo.

Leyeron una nota que mandaron los alumnos de la institución y que no quieren exponer abiertamente por miedo a las represalias de parte de las autoridades “la maestra de Educación Física de segundo K dijo que si nos miraba fijamente era porque en su imaginación nos estaba dando cachetadas, jalón de orejas y de cabello, y después señaló que le daba ganas de cortarnos en pedacitos y meternos en una cacerola con aceite hirviendo y comentó que no lo hacía porque le daba asco la carne humana”.

Norma Rivera / El Sol de San Luis

Piensen que pueden ignorar a los padres de familia “pero lo que queremos hacer, es hacer valer la voz de nuestros hijos que son alumnos de esta institución, los propios alumnos estuvieron pegando pancartas para que regrese el director, sin embargo la subdirectora y maestros, estuvieron arrancando las cartulinas y reprimiendo sus derechos a expresarse. Nosotros queremos que regrese el profesor Gaudencio porque a pesar de que la Secretaría nos dice que no tenemos nada qué hacer y no tenemos nada que ver en el asunto sí tenemos mucho porque se trata de la educación de nuestros hijos”.