Exigen justicia por líder obrero asesinado desde julio en SLP

Hace dos meses, Esteban Silva Esparza fue asesinado, y aunque la familia le proporcionó nombre y domicilio de los atacantes a la Fiscalía General del Estado, es fecha en que no hay resultados, por lo que los deudos piden ayuda del gobernador del estado para que este caso sea atendido, antes de iniciar movilizaciones en las calles.

El 15 de julio Esteban Silva se encontraba con otras cuatro personas afuera de una tienda cuando al lugar llegaron unos conocidos, después se retiraron pero a los 10 minutos regresaron a bordo de una camioneta y desde ella, hicieron detonaciones de arma de fuego; Esteban y dos sobrinos resultaron heridos, él perdió la vida y uno de sus sobrinos aún no logra recuperarse, ha pasado por alrededor de cinco cirugías.

Esteban era líder de Movilidad de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), y ahí conoció a sus agresores, esto permitió que uno de sus sobrinos proporcionara los nombres y dirección a la Policía de Investigación, pero a pesar de que también entregaron fotografías y videos, fue hasta 15 días después cuando se emitió la orden de aprehensión.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

La familia de Esteban incluso ha aportado datos sobre los padres de los agresores, de los hermanos y esposa, pero es fecha en que siguen prófugos. Y aunque han pedido avances de la investigación a la Fiscalía, la única respuesta que han recibido es que como el suyo, hay “miles” de casos, por lo que es “normal” la espera; también se han acercado al fiscal, pero éste sólo asegura que “va avanzando” el proceso, sin que haya resultados concretos.

Esteban dejó huérfanas a dos jovencitas y un niño, en estos meses Norma Aguilar, su viuda, ha buscado la forma de sacarlos adelante, sin embargo exige justicia y que no quede impune el homicidio, pues destacó que en otros casos que se han hecho públicos, la respuesta de la Fiscalía ha llegado en cuestión de días, por lo que pidió apoyo del gobernador para que se trabaje con la misma prontitud en la carpeta de investigación de Esteban.

También indicó que al tratarse de un líder obrero, hay muchos agremiados de la CATEM que han externado su deseo de manifestarse con tractocamiones en la ciudad para exigir atención de la Fiscalía, y aunque hasta ahora les ha pedido que no lo hagan para no afectar a terceras personas, al ver que pasan los meses y la fiscalía no hace su trabajo, podrían recurrir a ello para ser escuchados.