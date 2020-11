Exige Congreso castigo a responsables de vandalizar instalaciones y símbolos

La presidenta de la Directiva diputada Vianey Montes Colunga afirmó que el Congreso del Estado no permitirá que los actos de vandalismo cometidos en el recinto legislativo de Jardín Hidalgo el 5 de Junio pasado queden en la impunidad o se les de “carpetazo”.

Afirmó que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República tienen todas las pruebas para proceder contra las y los responsables, “pero eso está avanzando muy lento”.

En la conmemoración del natalicio del abogado constituyente Ponciano Arriaga Leija cuyo busto fue arrancado y dañado por los responsables, la legisladora recordó que los hechos representaron una vejación para los símbolos de los potosinos y para uno de los tres poderes el Estado.

“Seguimos exigiendo que se castigue a las personas responsables porque eso no fue una manifestación de personas en busca de demandas sociales, fue un ataque directo y pensando mal, hasta creemos que alguien los mandó y no se vale que utilicen edificios públicos para causar esos destrozos”.

La diputada Montes Colunga señaló que “lo que pasó ese día no se puede quedar así, por la propia dignidad del Congreso del Estado y lo que representa para los ciudadanos la institución vamos a seguir exigiendo que se castigue a las y los responsables, llegaremos a las últimas consecuencias”.

Dijo la presidenta del Congreso del Estado que hay un seguro de daños que se hará efectivo, “no vamos a esperar a que nos resuelva la autoridad lo referente a la reparación, ya peleamos y trabajamos en eso con la aseguradora, hay documentos que deben resguardarse”.

Puntualizó que la Fiscalía estatal tiene todas las pruebas y la Fiscalía Federal también sobre delitos de su competencia como el daño a las Banderas, “pero no avanzan, van lentos, es algo que no podemos seguir permitiendo y menos que los hechos se repitan, por eso es importante que no haya impunidad”.