Analizan sanciones por no usar cubrebocas en SLP

El director de Comercio del Ayuntamiento capitalino, Gabriel Andrade Córdova, admitió que se analizan posibles sanciones por el no uso de cubrebocas, e informó que ya suman 87 los negocios que han sido clausurados por no atender protocolos sanitarios.

Mientras tanto, el alcalde capitalino, Francisco Xavier Nava Palacios, lanzó un nuevo exhorto a la población para que se atiendan las disposiciones sanitarias. “Trasladarle la responsabilidad únicamente a las autoridades no es lo correcto, porque hay que entender que es un tema de corresponsabilidad; es tiempo de sumar esfuerzos sociedad y los diferentes órdenes de Gobierno”, expresó.

El uso obligatorio del cubrebocas aprobado recientemente por el Cabildo Municipal, acentuó, debe aplicarse en el comercio en todas sus modalidades, en los establecidos, ambulantes, tianguis y mercados municipales.

“Hacemos eco al llamado a los Organismos Empresariales para que atiendan a cabalidad esta disposición municipal por el bien de todos”; orden que mencionó no se puede implementar en la vía pública porque no hay un marco regulatorio para ello.

Sin embargo, según el director de Comrecio Municipal, destacó que en colaboración con el propio Cabildo se analizan posibles sanciones económicas derivadas de la propuesta de hacer uso obligatorio del cubrebocas al interior de establecimientos comerciales.

Detalló que se debe pasar por un proceso en distintas mesas colegiadas; no obstante, todavía no se establecen las sanciones económicas para los comerciantes que no porten su cubrebocas.

Actualmente, además del uso obligatorio del cubrebocas en comercios, la autoridad municipal ha cerrado plazas y jardines públicos, y continúa con revisiones a negocios, de los que más de 80 ya han sido clausurados porque no respetaron las normas sanitarias, particularmente los de la categoría de restaurante-bar.

Asimismo, se ha procedido a infraccionar a 132, por el mismo motivo; otros 3 mil 200 han sido notificados de la obligatoriedad del uso del cubrebocas.