(Exclusiva) En Semana Santa, los potosinos prefieren no vacacionar y disfrutar de su ciudad

Es mejor quedarse en casa, a disfrutar las tradiciones que tenemos en nuestro estado, que salir a sufrir aglomeraciones; así opinaron potosinas y potosinos encuestados por El Sol de San Luis; aunque a la par hubo quien refirió no creer en la conmemoración de Semana Santa y de Pascua “aunque se respeta”.

Graciela Santana, nos compartió que en esta ocasión vino de visita a San Luis Potosí, “soy de aquí, pero vivo en Tijuana desde hace 33 años, y todavía extraño; llegue a mi tierra y voy a aprovechar para acudir a la Procesión del Silencio y ya el sábado me regreso”.

Refirió que extraña la comida, la gente y las plazas, “cuando estoy allá en estos días veo la Procesión por internet, ahora me toco venir aquí y otras veces he ido a Gogorrón, a la Media Luna, a Ojo Caliente y otros paseos”.

Por su parte, la joven Gabriela nos comentó que estudia y trabaja, “como trabajo de medio tiempo, estos días los aprovecho para trabajar tiempo completo y sacar un poco más de dinero, para luego regresar a clases, a mis prácticas, de la mejor manera posible”.

Lo más seguro es que no salga, insistió, me la paso trabajando, es mi realidad, la última vez que salí fue en febrero a Tequila, Jalisco. Advirtió también no ser muy creyente de las tradiciones de Semana Santa, “pero no me opongo, ni interfiero, solo no me involucro”.

El señor Daniel, padre de familia, advirtió que en estos días no sale fuera de San Luis Potosí para evitar las aglomeraciones, “preferimos salir con los niños al parque o visitar a los familiares, tengo negocio propio y nos tomamos estos días de descanso”.

Si salimos es a balnearios, añadió, y de los eventos de Semana Santa acudimos a la Procesión del Silencio.

Juana Haydee Banda Castañeda, madre de familia de niños especiales, advirtió que en estos días ellos salen de vacaciones, “y aunque yo trabajo nos damos un cierto tiempo para venir a ver la Procesión, luego de que la habían suspendido por la pandemia, “los traigo a ellos para que se distraigan y conozcan más de la Semana Santa”.

Se la pasa uno bien aquí y así conoce las nuevas cofradías, casi no salimos, a mis niños no les gusta mucho el bullicio, pero trato de que se acoplen y conozcan la cultura de nuestro Sn Luis Potosí, advirtió.

Finalmente, Diego Rafael López, opinó que “sin duda estos días son para descansar, trabajo en la docencia y tengo las dos semanas, así que este tiempo lo aprovecho para pasar el tiempo con los amigos, salir a la calle, y desvelarme un poco más que de costumbre”.

Indicó vivir en el Centro Histórico y que desde siempre la Procesión del Silencio es una de sus tradiciones favoritas, “cada año me doy una vuelta”.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí