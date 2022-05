Exceso de ruido en antros y bares afecta a hoteles del Centro Histórico

El sector hotelero de San Luis Potosí hace un llamado a la Dirección de Comercio Municipal a que regulen de mejor manera a los antros y bares establecidos en el Centro Histórico, pues hay muchos que siguen operando en horarios fuera de la normatividad y que están afectando a los hoteles de la zona, por el ruido excesivo que generan.

Al respecto, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael Armendáriz Blázquez, señaló que, ya son varias quejas las que se han reportado por parte de algunos empresarios hoteleros, por el tema del exceso de ruido que generan los centros nocturnos los fines de semana.

Detalló, que uno los recintos afectados es el Hotel City Centro, ubicado en la calle de Ignacio Aldama, el cual, después de poco más de dos años de pandemia, finalmente pudo abrir sus puertas al público en general, pero ahora enfrentan un gran problema por el tema del ruido, pues eso molesta a los huéspedes.

“No es posible que un hotel de esa categoría y de ciertos precios tenga problemas por los antros que están a los alrededores, que hasta altas horas de la madrugada tienen mucho ruido”, expresó.

No obstante, dijo, no es el único recinto que padece ese problema, prácticamente no hay hotel en el Centro Histórico que no se vea afectado, por el ruido excesivo que se tiene hasta muy de madrugada en muchos antros y bares, lo que ya está empezando a generar repercusiones directas en la ocupación hotelera.

“Hacemos nuevamente un llamado a la Dirección de Comercio, que ya hemos platicado con ellos, pero esperemos que haya resultados, porque ha habido muchos permisos para negocios de ese tipo, de antro, bares y cervecerías, por eso queremos que los regularicen”, agregó.