Evaluarán funcionalidad de ciclovías

Las ciclovías que se ubican en la zona metropolitana necesitan atención de las autoridades y una mejora en beneficio de los usuarios, señaló la diputada Liliana Flores Almazán, presidenta de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado.

Señaló que si bien, las ciclovías existentes no cuentan con el mejor diseño, han sido funcionales hasta el momento y más que retirarlas, se deben buscar alternativas para mejorarlas, ya que forman parte de las alternativas de movilidad en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

“Estuve también con quienes tuvieron el diseño y la planeación de la ciclovía y se los dije, no era la mejor ciclovía pero no podemos quitarla tenemos que trabajar para mejorarla y seguir trabajando en la educación vial que es básica para poder convivir”.

Dijo que se requiere una planeación integral y adecuada de las vialidades en la zona metropolitana que considere una planeación en el desarrollo, en el crecimiento, en la urbanización, con vías alternas para tanto para el vehículo, la bicicleta y los peatones.

“La bicicleta es un medio de transporte fantástico y lo he dicho en cada oportunidad que tengo porque además San Luis Potosí tiene el clima apropiado para poder trasladarnos, no tenemos pendientes muy inclinadas, yo tuve la oportunidad de trasladarme y transitar por la ciclovía y la conozco en más de una ocasión por eso es que me he atrevido a decir que la ciclovia necesita atención para mejorar”.