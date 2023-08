[En video] Estudiantes se manifiestan por irregularidades en el programa “Mi Pase”

Piden a SCT y SEGE mejoren el servicio y regulen operatividad

Estudiantes integrantes del Comité Organizador de la Comunidad Universitaria, de la máxima casa de estudios, se manifestaron este lunes en contra de la mala operatividad del mecanismo de cobro "Mi Pase", quienes denunciaron que hay una serie de irregularidades por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), concesionarios y operadores de ruta entorno al buen funcionamiento de esta tarjeta.

Por lo que recalcaron que este es un problema que ha perseguido a esta secretaría desde que Leonel Serrato Sánchez era el titular, y que ahora con la presencia de Araceli Martínez Acosta se perpetua sin darle solución a las y los usuarios que se ven afectados.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

"El hecho es que la SCT no quiere atender nuestras quejas, reconocer el mal funcionamiento de este mecanismo de cobro, Pues básicamente todos los usuarios tenemos problema al momento de utilizarlo. Tampoco hay transparencia sobre las empresas licitadas para el funcionamiento de este software y los concesionarios Y en este caso los conductores de las unidades, realizan acciones para impedir que la utilicemos, cuando es un derecho de todos los estudiantes".

Las y los afectados relataron que primordialmente hay cuatro temas que son necesarios atender por parte de la SCT y la Secretaría General de Gobierno del Estado, el primero de ellos la resistencia que hay por parte de los operarios para el funcionamiento de este mecanismo, quienes se oponen y se respaldan de argucias para evitar que los estudiantes paguen con esta tarjeta su medio de transporte.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

El segundo la falta de funcionamiento de los aparatos dispuestos en cada camión urbano, los cuales presentan errores , fallas y hasta daños intencionales para evitar que estén activados debidamente.

"Los aparatos los atiende una empresa, me parece que se dio por licitación, esta esta empresa había contratado supervisores y demás, pero las terminales tienen fallas de software, entonces existe esa problemática de que en ocasiones las tarjetas no pasan", indicaron.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

La tercera molestia tiene que ver con la implementación de este programa, pues muchos estudiantes no cuentan con este beneficio.

"Hay muchas personas que perdieron su tarjeta hace un mes dos meses, no se les ha repuesto, no se les ha dado atención, la Secretaría tarda un mes dos meses en otorgar al repuesto, y entonces pues dónde queda el derecho de estas personas, supuestamente habían comentado que vas a la oficina a recoger la nueva, das tus datos y listo se acabó, pero no hay más".

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Y como cuál cuarta petición, exhortaron a la secretaría sin inmiscuidas en la aplicación de este programa a que apliquen ejercicios de transparencia, en cuestiones de presupuesto y licitación de empresas para el funcionamiento del software de cobro.

Las y los estudiantes llevaron a cabo una marcha simbólica a lo largo de Avenida Venustiano Carranza hasta llegar al Palacio de Gobierno, en dónde pidieron a las autoridades la recepción de un pliego petitorio, en dónde exponen sus necesidades como usuarios.

