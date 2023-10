Estudiantes exponen sus altares en Plaza del Carmen

Maricarmen Delgado, coordinadora de Arte y Cultura del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECYTE, asegura que hoy más que nunca es necesario preservar las tradiciones culturales entre los jóvenes de nuestro país, que están inmersos cada día en un cúmulo de información a través de las diversas tecnologías. Por eso los invitaron a ser parte de las actividades del Xantolo en tu Ciudad.

Los convocaron a participar en la elaboración del altar del día de muertos que se expone en la Plaza de El Carmen de esta capital potosina, argumenta que lo hicieron convencidos de continuar con las tradiciones populares de México. En esta ocasión decidieron dedicar el altar a la Virgen del Sagrado Corazón y a las personas que fallecieron de este organismo educativo.

"Participamos todos los alumnos de los planteles de la capital, hicieron los arcos, el papel picado, y ayudaron a decorar el personal de apoyo y administrativo. En las escuelas estuvieron armando todas las catrinas y aquí se puso todo".

Menciona que para que no se pierdan las costumbres del día de muertos es necesario que los jóvenes conozcan los orígenes de los mexicanos, por eso no puede faltar información sobre todo lo que conlleva colocar un altar de muertos como poner agua, sal, incienso, las veladoras que iluminan el camino de los seres queridos, la comida que le gustaba a los difuntos, algunos alipuces, la flor de Cempasúchil, las calaveras, pan, fotografías y hasta algunos objetos que sirven para traer a la memoria el recuerdo de quienes ya no están en este plano terrenal.

El Cecyte tomó participación de este evento en el que participaron otras instituciones educativas como la preparatoria Antonio Tristán Álvarez, la Universidad Politécnica Nacional, UPN, la Enesmapo, quienes dedicaron sus altares a la lucha libre, Vicente Fernández, Silvia Derbez y a profesores de algunas escuelas de la entidad.

