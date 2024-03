Esterilización gratuita de mascotas en SLP; ¿cuáles son los requisitos?

Martín Cervantes llegó a tener 29 gatos en su casa porque no esterilizó a sus mascotas, tenía cuatro hembras y un macho como animales de acompañamiento, quienes al mismo tiempo se embarazaron. Como todavía no alcanzaban los seis meses de vida, no había acudido al médico veterinario a realizar el proceso de esterilización y los animalitos le ganaron.

Las gatitas quedaron preñadas y tuvieron 24 animalitos, de nacidos eran toda ternurita, se dejaban acariciar, tomaban leche y correteaban por todos lados, pero al pasar de las semanas y meses, la vida fue imposible para este profesor que ya no podía alimentarlos por tanta croqueta que comían, pero además ya no podía atenderlos porque requerían cuidados como todos los animalitos. Algunos defecaban en los lugares enseñados para esta actividad, pero otros preferían utilizar los sillones de la vivienda, por lo que su casa se convirtió en un total basurero, todo ello le sucedió por no tomar las previsiones para atender a esta población.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Cuando ya no pudo más con estos animales decidió darlos en adopción, la gran mayoría de ellos consiguió una familia amorosa debido a que tenían ojos de color y se veían tiernos en las fotografías, sin embargo la gente no aceptaba a los de color negro por considerar los de mala suerte, así que al final terminó quedándose con 9 en total, aunque era menos el trabajo, siguió teniendo problemas de aseo pero los felinos han ido desapareciendo poco a poco, ya que este tipo de fauna suele brincar de techo en techo en busca de otras condiciones, al final sigue teniendo cinco animales que lo acompañan en sus cincuentas.

Fanny Alejandra Montoya Sierra, jefa del Departamento de Control de Rabia y otros Zoonosis de los Servicios de Salud del Gobierno Estatal informó que durante el 2023, se realizaron un total de 23 mil 600 esterilizaciones, y en lo que va del presente año se han realizado 992. La importancia de esterilizar a las mascotas radica en salvar las vidas de millones de animales en el mundo y evitar que gatos y cachorros sean abandonados cada año.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Esterilizar a una mascota es un procedimiento beneficioso para su salud y bienestar general, por lo que cada último martes de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Esterilización Animal, desde 1995, con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población sobre el control y la tenencia responsable de las mascotas.

En la dependencia en mención se trabaja de manera continua y permanente en jornadas de esterilización, que se realizan de manera gratuita de lunes a viernes en el Centro de Control de Rabia y Otras Zoonosis de los Servicios de Salud.

Contar la historia de Martín es adecuada, ahora que señalan que este próximo lunes 04 de marzo se darán citas para esterilizaciones, en horario de 08:00 a 10:00 de la mañana de manera presencial o en los teléfonos 444 821 1482 y 444 821 2792 extensión 2. Algunos requisitos que debe saber la ciudadanía para poder solicitar esterilizaciones son: las mascotas deberán ser mayor de 6 meses de edad, hembras no embarazadas y no lactando, y se opera solo a pacientes sanos acompañados de una persona mayor de edad.

Importante llevar a su canino con collar y correa y en caso de los felinos, se pide que sea transportado en algún medio de contención (bolsa o morral), al presentarse a la operación recuerde que las mascotas deben estar con un ayuno de 12 horas. Finalmente, Montoya Sierra, exhortó a la población a llevar a su perro o gato a esterilizaciones gratuitas, previa cita en el Centro de Control de Rabia y otras Zoonosis, ubicado en Anillo Periférico Oriente No. 150, Colonia Abastos.