Este viernes concluye vacunación contra Covid-19 en menores de edad

La delegada estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, informó que los días 4 y 5 de noviembre continúa llevándose a cabo la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 a los adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades de riesgo.

Los módulos de aplicación de la vacuna se encuentran en el Hospital General de Zona No. 1 (HGZ), del IMSS, ubicado en Av. Nicolás Zapata (acceso por calle Tomasa Estevez).

También en el Hospital del Niño y la Mujer, de la Secretaría de Salud, en Boulevard Antonio Rocha Cordero No. 2510, San Juan de Guadalupe. Además del Hospital General de Zona No. 6, del IMSS, en Boulevard México Laredo, No. 194, en Ciudad Valles.

Para llevar a cabo el proceso de vacunación es importante contar con el preregistro. En este llenado de datos se deberá seleccionar el grupo de riesgo o comorbilidad al que pertenece la o el adolescente, según su diagnóstico clínico, además de señalar la institución, unidad de atención o servicio particular en donde se atiende.

Estas son las enfermedades o factores de riesgo que serán considerados, Condiciones cardíacas crónicas, Enfermedad pulmonar crónica, Afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, Enfermedad neurológica crónica.

Además de Enfermedades endocrinológicas, Inmunosupresión moderada a grave, Asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas, Anomalías genéticas graves que afectan a varios sistemas, Embarazo adolescente (a partir de 9 semanas de embarazo).

Las personas adolescentes diagnosticadas con algunas de estas comorbilidades, presentan debilitamiento de su sistema inmunológico, por lo que los hace más vulnerables al virus SARS-CoV-2, y los pone en riesgo de complicaciones graves aumentando el riesgo de morir.

Por lo anterior, se exhorta a que se vacunen y que además de la vacuna, sigan con las medidas de higiene, sana distancia y uso del cubrebocas de manera correcta para proteger su salud.