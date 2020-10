El Hospital de Convalecencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ayudará a desahogar el trabajo en otras unidades del Instituto para así evitar que los derechohabientes se queden sin atención médica.

Este lunes comienza operaciones el Hospital de Convalecencia del IMSS, a donde serán referidos pacientes de otros nosocomios que ya se encuentren en la última etapa de Covid-19, pero que aún requieren de cuidados intermedios y preventivos.

Local "Parece que llevamos prisa de regresar a semáforo rojo": Rangel Martínez

Esta es la principal diferencia con las Unidades Centinela, ya que en ellas se otorga consulta y oxigenoterapia a pacientes que apenas comienzan la enfermedad y pueden tener tratamiento ambulatorio, mientras que en el Hospital de Convalecencia no se dará consulta, sólo se atenderán personas que deben permanecer hospitalizadas, mismas que serán referidas de otros nosocomios. Esto significa que al igual que en el Hospital Central, no podrán acudir personas de manera particular a solicitar atención médica.

El Hospital de Convalecencia está ubicado en un terreno aledaño a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 45, en avenida Salvador Nava esquina con avenida Industrias; el hospital se divide en dos módulos: de Servicios Complementarios y Principal, este último con 36 camas para hospitalización, más dos de estabilización.

Una vez que se supere la epidemia, el Hospital de Convalecencia será parte del número de camas que hoy tiene el IMSS en San Luis Potosí, y permitirá dar continuidad a los servicios para otros padecimientos.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Realiza Sedena nueva entrega de insumos médicos

Local En aumento los casos de Covid-19 en SLP; 195 contagios nuevos y 14 muertes