En el IMSS no escasean ni vacunas ni fármacos, afirma el director Zoé Robledo

No hay desabasto de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, no escasean las vacunas infantiles, ni tampoco fármacos para tratamientos contra el cáncer, aseguró en entrevista exclusiva para El Sol de San Luis, el director general del organismo sanitario Zoé Robledo Aburto.

“Que hay desabasto de medicamentos, no hay vacunas para niños?, durante algunos meses se vio disminuida la vacunación, pero fue por la afluencia de personal que fluye en los centros de salud, pero nosotros no hemos tenido problemas con la triple, la pentavalente y ahora estamos con la influenza para vacunar a todos los grupos vulnerables”.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

“Con respecto a los fármacos para las personas con cáncer, hay en el IMSS?, sí, ayer precisamente estuvimos en reunión con padres de niños con cáncer, en realidad se ha ido estabilizando el tema de abasto, hay en realidad otros asuntos que tienen que ver con el servicio de trasplantes, estaba indicado así, se suspendió durante la pandemia, no era indicado que un niño fuera a una unidad, se hacían valoraciones caso por caso, la pandemia no ha terminado, no hay que pensar que estoy ya se acabó”.

También se expresó a la época Covid-19 por la que atravesamos y sostiene que en lo que va de la pandemia, ha mantenido a 40 mil trabajadores de todo el país en resguardo domiciliario debido a que cursaban por algunos factores de riesgo para contraer el Coronavirus, pero ello no significa que se hayan quedado sin personal para atender la contingencia, lo anterior en referencia a los señalamientos de la derechohabiencia que afirman no hay suficiente personal de salud, entre médicos y enfermeras para atender a todos.

Director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto / Daniel Esquivel

“No podíamos exigirle al personal que se quedara a trabajar, con la normalidad van a regresar poco a poco y en estos momentos hemos contratado desde antes de la pandemia abrimos más de 10 mil 400 plazas y para la pandemia hemos contratado a 30 mil personas por tiempo determinado a muchos de los cuales les vamos a pedir que se sumen con nosotros”.

Para él, desde hace tiempo terminaron las quejas del personal médico en torno a la falta de insumos para trabajar y hacerle frente al virus que nos tiene en jaque “desde abril, en donde hubo más protestas, se ha estabilizado la provisión de equipo de protección personal, cada semana estamos distribuyendo 800 mil respiradores, una cantidad similar de cubrebocas, al principio hubo mucho nerviosismo, pero establecimos el bono Covid-19 y les dimos capacitación a los trabajadores”.

A quienes reportan largas horas de espera, inaccesibilidad de servicios, les pidió tenerle paciencia a la institución, toda vez que se han tenido que establecer ciertas medidas sanitarias para controlar el acceso a las unidades médicas, con lo que afirmó se siguen atendiendo a los pacientes que tienen otro tipo de enfermedades y también informó que mucha gente decidió de manera personal no acudir a sus citas médicas, pero no se ha dejado de atender a nadie.

“Es normal en todo el planeta, la Organización Mundial de la Salud, OMS, calcula que todos los países tuvieron una reducción del 50 por ciento de su atención, nosotros llegamos a tener el 35 por ciento, hemos seguido atendiendo y desde luego que ahora que ya estamos regresando a la normalidad estamos intentando solucionar esto con diferentes estrategias, el año pasado establecimos hospitales de tiempo completo para poder dar consulta y especialidad los fines de semana, teleconsulta, especialidades quirúrgicas. Hay que tener paciencia, durante muchos meses, como es normal, mucha gente dejó de asistir a sus consultas, esto va a llevar tiempo pero estamos en marcha”.

También señaló que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, no puede garantizar a la población que cuando acudan por servicios médicos no se contagien de Covid-19 ya que debe ser la propia sociedad quién garantice no infectarse “si la persona no está siguiendo las indicaciones es imposible garantizar que no se contagien, todos podemos ser actores del cambio de que este retorno sea sano, hay que buscar que todos colaboremos, de las cosas más positivas es la idea de la colectividad, es el trabajo de todos”.

El director nacional del IMSS, estuvo de visita en San Luis Potosí, para llevar a cabo la inauguración formal de un hospital de convalecientes Covid-19, el cual se ubicará a un costado de la unidad de Medicina familiar número 45 en la avenida Salvador Nava Martínez “es una estrategia que hemos hecho en varios estados que nos ayuda a despresurizar los hospitales con áreas Covid-19, nos ayudará a atender a pacientes en una sola área”.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Gobierno federal niega gravedad de desempleo: Paco Salazar

Local Titular de Sedeco se autodescarta como candidato a la gubernatura de SLP