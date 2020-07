Semáforo Rojo para SLP será por 15 días, al menos

El nuevo Semáforo Rojo de Riesgo por Covid-19 se prolongará una quincena en San Luis Potosí, afirmó la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, quien sostiene que a partir de ahora se vuelven a restringir actividades sociales, recreativas y gubernamentales e hizo una explicación de lo que se puede operar en los siguientes días.

En todos los planes de restricción de actividades, la importancia de la sociedad es su participación en un 90 por ciento “estamos transitando una pandemia donde sigue muy activa a nivel mundial y obviamente que no está exento ni México ni San Luis Potosí, el día de hoy a cambiamos a una situación de semaforización y debemos poner atención, necesitamos la solidaridad y autoconciencia de todos, esto es una situación de responsabilidad personal de poder tener todas nuestras acciones de protección de prevención y de cuidar a los demás, mientras no se tome esta consideración vamos a seguir en una situación donde no podemos avanzar”.

Local San Luis Potosí de regreso al semáforo rojo, confirma López Gatell

El gobierno federal va a seguir evaluando a los potosinos, cada semana pero para la siguiente semana estaremos en un Semáforo Rojo de Riesgo Máximo de Contagio y es por eso que se tienen que disminuir diversas actividades esenciales y sustantivas.

Quedan suspendidas actividades en hoteles en un 50 por ciento, en restaurantes y cafeterías se permitirá un aforo del 50 por ciento, en peluquerías, estéticas y barberías un 25 por ciento, realizando cita previa.

En los parques se tiene permitido un aforo del 25 por ciento con horarios restringidos, las actividades en plazas y espacios públicos abiertos quedan suspendidos, mercados y supermercados tienen permitido un aforo del 50 por ciento y sólo puede existir una persona de cada familia.

En tanto que en gimnasios y albercas se tiene un aforo restringido del 25 por ciento y con horarios específicos, mientras que en los clubes deportivos se permitirá un horario restringido, los spa o centros de masajes, están suspendidos.

En tanto cualquier espectáculo en espacio cerrado serán suspendidos, mientras que las actividades en centros y plazas comerciales quedan también en restricción de 11:00 a 17:00 horas, los centros religiosos pueden operar a un 25 por ciento de su capacidad y con horarios restringidos. Centros nocturnos públicos y privados y canchas deportivas quedan suspendidas, deportes profesionales pueden jugarse a puerta cerrada y sin público.