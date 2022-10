Esperan repunte en ventas, en mercado "República"

Locatarios del mercado “República” confían en un repunte en sus ventas previas al Día de Muertos, luego de mantener los precios del año pasado en mercancías alusivas, en especial aquellas necesarias para erigir el altar de muertos.

Jaaziel Pérez Martínez, integrante de la unión de locatarios de ese centro de abasto, destacó que ahí se compite a la altura con los grandes centros comerciales porque también se encuentra una diversidad de disfraces y adornos, con la ventaja de que todo es de primera calidad.

Para el altar de muertos se tienen en venta desde flores de cempasúchil, veladoras, calaveritas, frutas, papel picado y otros componentes, todo a precios accesibles, la mayoría del año pasado.

Recordó que durante años, derivado de la pandemia por el Covid-19, literalmente no hubo ventas de este tipo de mercancías, por lo que este año hay mucha confianza porque continúen las tradiciones y aumenten las ventas. “A pesar que se han elevado, se permanece con precios que en su momento hemos dado al cliente, para no perderlo y no lastimarla su economía”, dijo.

Asimismo, destacó que otros productos como frutas y legumbres también estarían aumentando sus ventas, debido a las mismas fechas, de aquí a diciembre, por las festividades decembrinas, se espera que la actividad comercial en el “República” aumente.

Pérez Martínez recordó que en el mercado también se tiene la tradición de regalar dulces o alimentos a niños que acuden el Día de Muertos a pedir “su calaverita”, y todos los comerciantes se solidarizan para aportar algún detalle.

