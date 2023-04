Espectacular inicio del Festival San Luis en Primavera, ante una Plaza de Fundadores pletórica

El Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, inauguró las actividades del Segundo Festival Internacional San Luis en Primavera, con el magno concierto de Mijares Sinfónico ante una Plaza de los Fundadores que presentó un lleno espectacular de más de 15 mil personas, para dar inicio a esta celebración.

Cortesía | Gobierno municipal de SLP

El Presidente Municipal Enrique Galindo invitó a la ciudadanía potosina a disfrutar de este Festival, que en esta ocasión tendrá una duración de dos semanas, presenta más de 80 actividades culturales, turísticas y deportivas, con la mitad de los artistas programados habitantes de San Luis Potosí.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

El Alcalde Enrique Galindo agradeció a todos los involucrados en la edición 2023 del Festival San Luis en Primavera, como la representación de Japón, país invitado y Mérida, ciudad invitada: “Esta es una fiesta internacional que la ciudad se merecía”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

El Jefe del Gobierno de la Capital invitó a los miles de potosinos que abarrotaron la Plaza de los Fundadores a que asistan a todos los espectáculos que el Gobierno de la Capital del Sí presentará en teatros, delegaciones y plazas de la ciudad, mismos que serán gratuitos y están pensados para satisfacer los gustos de todos los ciudadanos potosinos.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

En el concierto inaugural, Manuel Mijares presentó lo mejor de su repertorio musical acompañado de la Orquesta Sinfónica, por lo que el público potosino pudo disfrutar versiones nuevas de sus éxitos.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

El concierto Mijares Sinfónico llevó del romanticismo a la alegría a los miles de potosinos que abarrotaron con su presencia la plancha de la Plaza de los Fundadores. Mijares se entregó a su público en San Luis Potosí con sus éxitos como: No se murió el amor, Corazón Salvaje, Poco a poco, Bella, No hace falta, Baño de mujeres, Soldado del Amor, Si me tenías, Para amarnos más y El privilegio de amar.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Previo al concierto, hubo un increíble mapping en el edificio central de la UASLP, basado en los siete barrios de la Capital. Además, personas con discapacidad pudieron utilizar chalecos vibrantes para tener una experiencia sensorial durante el concierto de Mijares Sinfónico, que además contó con intérprete en Lengua de Señas Mexicana.