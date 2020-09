Escuetos datos dan a familiares de pacientes Covid-19 en IMSS

Su paciente se encuentra estable, tiene riesgo de morir en un 80 por ciento, hoy movió la mano, ya se despertó, son los escuetos datos que les ofrecen a familiares de pacientes Covid-19 en el Hospital General de Zona Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social; aunque por esta información, trabajadores del sector y los que están ahí, se colocan en constante riesgo pues no hay medidas sanitarias en lo que esperan una esperanza de vida para los suyos.

Gerry M, es familiar de un enfermo de Coronavirus, tiene más de un mes esperando que su paciente se levante, tiene toda la confianza de ello, él es trabajador de los medios de comunicación radiofónicos y nos cuenta qué difícil ha sido la espera de información sobre el estado de salud de su pariente.

Local Piden mayor cobertura en servicio médico para personal de seguridad

Se trata de un proceso difícil, pues todos los días tienen que esperar largas horas para tener datos que los hagan estar tranquilos, su espera la hacen en la cancha de basquetbol de la clínica 2, ahí personal Covid les comparte los pormenores del día, se les cita a las 13:00 horas y en ocasiones tienen que esperar hasta tres horas para recibir información, los pretextos de la tardanza son variados y tienen que ver con la atención de los enfermos y la sobredemanda que tienen. Pero ahora que lleva mucho tiempo en la espera, ha observado cómo la institución los coloca en riesgo, primero porque no les miden la temperatura al entrar al inmueble, mejor los familiares lo hacen en una papelería cercana donde les cobran por el servicio.

De tantos familiares que son, ya no hay ni donde sentarlos, se sientan en la cancha, en las jardineras y afuera de los barrotes, cuando el personal sanitario sale para darles información, los formansin sana distancia, aunque todos corren cuando ven llegar a la responsable del área Covid y no guardan la sana distancia, pues saben que ella les tendrá algún dato sobre el estado de salud de su ser querido, y prefieren contaminarse.

Local A Mario nunca le dijeron que su padre tenía Covid-19 en el IMSS

El Seguro optó por colocar un bebedero para que los familiares se laven las manos, ya que muchos llegan sin careta, ni guantes, solo con cubrebocas, incluso hay quienes se la pasan tosiendo, lo que causa cierto problema porque temen que se dé un contagio generalizado, hay mucho descuido al respecto.

Al principio, Gerry sólo era acompañado por unas diez personas, pero conforme al paso del tiempo, han llegado a ser unos 50 familiares quienes están a la expectativa de lo que se les diga “esta traumante el lugar, conforme paso el tiempo había 50 o 60 gentes, tenían una área donde la gente estaba a la par, la gente llega tosiendo, hay quienes llegan diciendo que su familiar llegó a diálisis y ya no salió, ya después les decían que estaban entubados y ya morían, muchos enfermos están en piso con otra enfermedad pero con el contagiadero se les pega el virus y esos familiares ya estaban expuestos por el contacto previo y aun así van”.

La gente se amontona en la entrada, hay quienes mejor prefieren esperar afuera en la calle y cuando escuchan el nombre de su ser querido, se meten corriendo “hay gente que no se lava las manos, llegan directamente y se sientan, yo mejor me quedaba afuera, llevaba mi liquido sanitizador y creo que hay mucha negligencia porque en esas reuniones podría haber gente contagiada, hay otro proceso donde firmamos de enterados y ahí no hay tampoco gel, puede darse un contagio masivo y no les importa”.

Te puede interesar esta nota: Oxigenoterapia ha evitado que pacientes con Covid-19 tengan que ser hospitalizados: SS