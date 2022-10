Escuela Carlos Septién García, catedral del periodismo mexicano

Regresar a la escuela, es como el periodismo podrá recobrar su verdadero valor ante la sociedad, consideró la directora de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Analletzin Díaz Alcalá.

Concedió una entrevista exclusiva a El Sol de San Luis, donde abordó temas como su llegada a la institución, los retos que tiene por delante la Carlos Septién, los discursos de odio hacia el periodismo, la inequidad laboral para las mujeres periodistas y hasta de los casos de acoso sexual en que se han visto envueltos algunos profesores.

A seis meses de haber tomado las riendas de la que es considerada una de las mejores instituciones de Educación Superior en el país, menciona que el principal reto que tiene de frente, es hacer una fuerte labor para recuperar la confianza hacia el ejercicio periodístico, que es fundamental en la comunidad, porque fortalece la democracia en cualquier sociedad a pesar de todos los mensajes de odio que incluso se siembran desde cúpulas de poder.

"Tenemos un discurso violento contra los periodistas, ha sido muy difícil quitar este estigma de que los periodistas no hacen su papel, que desinforman, y creo que ese, es el reto más grande que se vuelva a retomar que el gremio es fundamental en cualquier sociedad, que tiene que ser digno en salario, que se respete su profesión y que no se vulnere su seguridad. Buscamos que a través del ejercicio periodístico, se puedan dar mejores herramientas a la sociedad y mayor información para fortalecerla y como institución educativa, buscamos que los estudiantes tengan las mejores herramientas para salir adelante".

A quienes no les cae bien la crítica y la opinión pública, han utilizado sus puestos de poder para generar animadversiones contra quienes se dediquen a esta profesión, incluso destinando recursos públicos y toda la maquinaria con que cuentan desde esos espacios de liderazgo "el discurso incendiario que se hace desde la autoridad, que no es una acusación tal cual al presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero creo que Las Mañaneras, han sido clave en la acusación hacia los periodistas, el que esté metiendo la idea a los mexicanos de que todos son chayoteros, corruptos o que hay prensa Fifi, todas esas descalificaciones han mermado la capacidad del periodista para poder acceder también a la información y también que la gente crea en los periodistas, es un reto muy grande y creo que es lo que tenemos que erradicar".

Esos razonamientos que salen desde las conferencias que inician a las 7 de la mañana, contribuyen a poner en riesgo la integridad de la persona que ejercen la pluma, las cifras indican que tan solo en este año han muerto 16 reporteros ejerciendo su labor y se considera este sexenio como uno de los más ofensivos contra los medios de comunicación.

"Contribuye y también es una situación de inseguridad en el país, eso es un hecho y por eso nos hemos dado cuenta que lo mejor es la preparación en las escuelas, para que los periodistas, sepan cómo resguardar su seguridad, tener la Ley a su favor y empezar a diseñar estrategias donde el periodista ya no trabajé de manera unitaria".

Para evadir cualquier vulnerabilidad relacionada con ejercer la libertad de expresión, es necesario tener claro los límites y alcances jurídicos para los medios de comunicación y sus trabajadores, porque en muchas ocasiones los reporteros se arriesgan de más "conocer el marco jurídico es una forma de defensa, para saber hasta dónde puedo como periodista hacer mi trabajo, porque a veces se aventuran mucho por trabajar de manera independiente, sin tener conocimiento, hacen que se vulnere el ejercicio y la seguridad".

Es así que expresa que la dignificación del periodista y del periodismo como tal, brindar estrategias y herramientas para erradicar cualquier vulnerabilidad en el ejercicio periodístico son de los principales desafíos para quienes ejercen la pluma en el país.

Para salir de todas esas vicisitudes, se cree que hay una opción interesante como es la de ejercer el periodismo colaborativo a nivel local, nacional e internacional "al periodista lo ven como enemigo de la sociedad o piensan en que está buscando información que atentará contra las instituciones, cuando somos quienes brindamos información para fortalecer a la sociedad y que tenga mejores condiciones de vida, incluso el periodismo a través de la denuncia, a través del Reportaje, la Investigación, la Crónica, es la mejor manera que tiene la sociedad para salir adelante, hay un choque de pensamientos que tenemos que radicar para salir adelante".

La idea actual de la Academia, es fomentar el Periodismo Colaborativo, buscando enlaces, ya no todo debe ser académico, ni en el aula, los comunicadores también tienen que tener voluntad para pasar conocimientos a las nuevas generaciones y crear redes de trabajo para que todos ganen.

"La colaboración nos debe proteger como compañeros, no es robarme la nota como antes decíamos, trabajo solo porque quiero tener la de 8, la exclusiva, quiero llevarme el protagonismo de la información, ahora es compartimos datos, tú me dices por dónde y es un trabajo en conjunto, que es importante porque aparece en varios medios y es una especie de protección porque entonces el ataque hacia la prensa ya no solo será a una sola persona, sino a todo el gremio colaborativo, nadie será el héroe, y todos nos protegemos con miras a un beneficio social".

Aunque se creyera que están desapareciendo las escuelas de periodismo en el país, a razón de que cualquier ciudadano con un dispositivo digital se ha convertido en denunciante, señala que será difícil acabar con la Academia, porque siempre habrá quién tenga la ética como estandarte y ésta fundamenta sus bases en el conocimiento.

"Es un tema del momento, porque si ha bajado matrícula, porque ya piensan que con una cámara, un micrófono, un canal en YouTube, ya son periodistas, y no es así, nosotros no estamos peleados con eso, qué bueno que haya influencers que se dedican a dar información, pero hay que hacerlo bien porque eso también es un peligro. Las fake news que vemos en canales que no son confiables, son un peligro social, nosotros como academia decimos, qué bueno que tengas los recursos, pero ven y profesionalizate, maneja tu canal con ética y responsabilidad social".

Estos periodistas ciudadanos creen que ir a gritar o enfrentarse a un político, es hacer periodismo, sin embargo el verdadero gremio sabe que siempre la mejor afrenta, será la investigación, con datos duros "un buen periodista ataca con la pluma y la palabra, argumentando con una buena pregunta y dando un buen contexto para que en realidad, ahí sea la mejor manera de conseguir información. Atacar de manera desmedida o insultando, no es periodismo. Qué bueno que eres youtuber, que tienes los recursos y audiencia, pero utilizala de manera correcta y responsable y la academia, eso es lo que brinda, porque además damos las estrategias de comunicación. No nada más es hablar o decir por decir, cuando tienes una base teórica vas a saber que tu mensaje llega de mejor manera a más audiencia".

En la actualidad se requiere de buenos recursos, buenos mensajes, buen uso del lenguaje y el correcto manejo de los géneros para poder comunicar mucho mejor.

Al estar frente a la primera mujer que ha estado a cargo de esta institución creada en el año de 1949 por Luis Beltrán y Mendoza con el auspicio de la Organización Acción Católica Mexicana -de la que se independizó años después-, era necesario preguntar sobre los casos de hostigamiento sexual por parte de algunos profesores.

"Afortunadamente desde que llegué, no se ha presentado ningún caso, creo que el antecedente que se tuvo, se llevó de la mejor manera posible por los protocolos que tiene la escuela, que se implementaron protocolos en cuánto hostigamiento por parte de los estudiantes o por parte de las autoridades. No quiere decir que se haya acabado, porque es algo que se vive día a día en todo el país y en el mundo, los casos de acoso sexual y laboral. Lo que nosotros estamos haciendo es elaborar y acercándonos a las autoridades para dar acompañamiento, porque quizás al principio no se tenían protocolos o un Comité de Ética y Honor que ahora opera en la escuela, entonces ellos brindan el acompañamiento, pero no nada más de aquí, porque quizás al principio no se tenían estos protocolos, no solo actuaremos aquí, sino con ayuda de las autoridades correspondientes para que todos los casos se lleven a buenos términos. Esto se está aplicando desde hace 4 años a la fecha".

También menciona que la institución educativa busca motivar la prevención entre el alumnado y la base docente. Por ahora no ha tenido el registro de ninguna incidencia o queja.

También se refirió al papel de la mujer periodista, el cual debe estar basado en la equidad e igualdad, porque no es un secreto para nadie que no existen las mismas condiciones laborales para el sector masculino como para el femenino, y en la comunicación también existen problemas.

"El periodismo de la mujer, debe ser con miras a la equidad de género, es importante visibilizar que existe un rezago, en cuanto a cargos, salarios, encargos, comportamientos, atención que se brinda. Todavía no llegamos al hecho de la equidad en cuanto a oportunidades, en el periodismo tenemos que visibilizar esa parte. Es un proyecto que tenemos que marcar en la agenda y se hace en todas nuestras licenciaturas, hemos definido que en todos los proyectos de la institución, debe haber al menos una investigación que hable de género por y así fomentamos la importancia de este tema".

Debe haber más jefas de información en las redacciones y además se deben visibilizar más temas como el acoso sexual contra la mujer, la violencia familiar, la violencia de género, porque son temas muy importantes. Hay que revisar, la importancia de la mujer en la prensa, ya no se le debe estacionar en el periodismo de espectáculos o deportivo, todas tienen el mismo talento para hacer el trabajo que hacen los hombres.

El capítulo final de esta entrevista llegó tras cuestionársele su llegada a esta emblemática institución eduativa del país, y refirió que para ella, fue una sorpresa haber sido seleccionada para dirigir este plantel, porque siempre estuvo enamorada de la Escuela y ahora que está en la dirección de la Carlos Septién trae consigo un megaproyecto para recuperar la confianza hacia la institución educativa como la Catedral del Periodismo de México "algo que caracteriza a la Escuela, es el manejo de los géneros periodísticos y nos hemos destacado en la enseñanza en el sentido humanístico y en el sentido de la responsabilidad en el periodismo, generar muchos hay que traer muchas estrategias de género, y en beneficio de dignificar el trabajo de los periodistas".

Analletzin Díaz Alcalá, es egresada de la licenciatura de la Carlos Septién García, con Maestría en Periodismo Político y Económico de la misma institución, durante más de 16 años profesora de géneros periodísticos. Ha trabajado en las más importantes redacciones televisivas del país.

De esta escuela han egresado destacadas personalidades de la pluma como, Ana María Lomelí, Paty Chapoy, Anselmo Alonso, Blanche Petrich, Carlos Marín, David Páramo, Dione González, Fernando Schwartz, Gerardo Liceaga, Guillermo Ortega, Gustavo Adolfo Infante, Mara Patricia Castañeda, Raúl Sarmiento, Raymundo riva Palacios, Rosa Icela Rodríguez, Vicente Leñero y nuestra compañera ganadora de varios premios estatales de periodismo, Patricia Calvillo.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí