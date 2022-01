Escudo de Armas de SLP, incluido en investigación académica en EU

El Archivo Histórico del Estado “Lic. Antonio Rocha” facilitó una copia certificada del Escudo de Armas de San Luis Potosí para ser reproducida en el trabajo académico del profesor de Historia, Daviken Studnicki-Gizbert, docente e investigador de la Universidad McGill, de Canadá.

Lo anterior, se enmarca en el interés del Gobernador potosino Ricardo Gallado Cardona y del trabajo de la institución para impulsar la colaboración en materia de promoción histórica de la Entidad con otras naciones.

El proyecto se titula “The Three Deaths of Cerro de San Pedro: Cycles of Extractivism in a Small Mexican Mining Town” (Las tres muertes del Cerro de San Pedro: Ciclos del extractivismo en un pequeño pueblo minero mexicano), y será publicado en este mismo año por la editorial de la Universidad de Carolina del Norte, Estado Unidos, casa de divulgación sin fines de lucro. Se tiene planeada una versión traducida al español para que sea publicada por un medio de información mexicano o latinoamericano.

La imagen original del Escudo de Armas de San Luis Potosí, del año 1655, es parte de la colección de documentos especiales del Fondo Reservado del Archivo Histórico del Estado “Lic. Antonio Rocha”. El espacio público tiene la encomienda de preservar éste y otros documentos de importante relevancia para la memoria histórica de la Entidad potosina.

El Escudo de Armas le fue otorgado al pueblo de San Luis Minas del Potosí de la Nueva España por el Virrey Francisco Fernández de la Cueva, Duque de Albuquerque, en el año de 1656, y fue confirmado por el Rey Felipe IV en 1658. En aquel entonces, manifestó: "De un cerro en campo azul y oro con dos barras de plata y dos de oro y la imagen de San Luis en la cumbre".

