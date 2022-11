Escasean los medicamentos para enfermedades respiratorias en SLP: Canaco

Existe preocupación en el sector farmacéutico debido a que hay escasez de medicamentos para enfermedades respiratorias y apenas viene la temporada fuerte de invierno, señaló Francisco Javier Ramírez Hernández, presidente de la Sección Especializada de Farmacias de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Ramírez Hernández manifestó que hay preocupación en el sector farmacéutico ya que se ha incrementado un 100% la demanda de medicamentos para enfermedades respiratorias, sobre todo en edad pediátrica e infantil, "resulta que hay mucha gripe y tos derivado de un virus que es contagioso".

A este virus que está circulando y causa gripe, tos, fiebre y dolor de garganta, sumó el hecho de que siguen presentándose casos de Covid-19 y además también hay contagios de influenza; para dimensionar la escasez de medicamentos, señaló que en los tiempos más álgidos de la pandemia "había escasez pero no como en este momento, en tres años de pandemia esta es la temporada en que se ha sentido mayor escasez".

Mencionó que hay medicamentos que ya no se encuentran en existencia en genéricos y los de patente están escasos, por ejemplo la amantadina que se utiliza para el virus de la gripe "aparentemente no hay suministro de la sustancia, no hay de ninguna ni pediátrico ni infantil".

Esta situación repercute en el bolsillo de las familias que suelen adquirir medicamentos genéricos, ya que al haber también poca disponibilidad de medicinas de patente, los mayoristas especulan con los precios y no aplican los descuentos que a ellos les dan los laboratorios.

El empresario adelantó que se espera una mayor demanda de medicamentos ahora que comience el invierno, lo que cada año acarrea también un alza en los precios, sobre todo en enero, que es cuando suele haber más enfermedades respiratorias.

