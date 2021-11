Entrega DIF 130 mil despensas durante campaña 2021

Fue hallada una lista del DIF estatal, procedente de la pasada administración, donde se descubrió la entrega de 130 mil despensas durante las pasadas elecciones; estos miles de apoyos sociales se hicieron a discreción entre personas que no eran beneficiarias de ningún programa.

En entrevista, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, denunció el hallazgo, “tenemos problemas en el DIF, hay un padrón -que ya está en Contraloría del Estado- donde se entregaron 130 mil despensas en plena campaña, pero no hay padrón de beneficiarios”.

Añadió que estos apoyos fueron entregados por comités de partidos políticos, “y no fue con base a un programa, sino para darlas a cambio del voto, estos apoyos millonarios se otorgaron a criterio de ellos sin estar instalado un programa como tal”.

Y es que antes, refirió, no había programas, hoy con el dinero vamos a entregar apoyos al adulto mayor y a las madres solteras, van a recibir efectivo hasta 3 mil 500, “no sabemos a dónde se iba el dinero, lo que si está claro es que nunca se había entregado”.

Agregó que de igual forma pasó con las becas alimentarias en la pasada administración, que el DIF entregaba en unas cajitas de cartón, pero únicamente cuando había elecciones, “seis meses antes de la elección salían las famosas cajitas a distribuirse en todo San Luis, pero nada más era por tiempo electoral después se volvían a guardar y se esperaban otros 3 años para volver a sacarlas”, precisó.

En la revisión que se ha hecho observamos que no tenían ni un padrón sustentado, ni cantidad de beneficiarios, por lo que ese reparto se hizo en forma discrecional, “durante la anterior administración gubernamental desaparecieron los programas sociales y sus recursos fueron utilizados en forma irregular”, insistió.

Finalmente en el tema del aumento a las tarifas del agua, Gallardo Cardona reiteró que está totalmente en contra de la medida, “yo le pido a mis diputados del Verde que no se vote el aumento al agua, que primero se garantice el abasto y ya cuando tengamos garantías de que el agua no va a faltar entonces si pensamos en aumentar el costo, no puede pensarse en aumentar las tarifas cuando hay gente que ni siquiera recibe el agua”

