Entre la rebeldía femenina y lo bello de la cotidianidad, el arte de la potosina Carolina Mohina

Las mujeres y su indispensable libertad, lo femenino y la cotidianidad, son parte del trabajo artístico que realiza Carolina Martínez, mejor conocida como Carolina Mohina, ilustradora feminista.

Esta artista y también diseñadora industrial, platicó en exclusiva para El Sol de San Luis sobre su carrera creativa, pero sobre todo como su visión de la vida y posturas feministas la inspiran en crear imágenes en donde las mujeres son protagonistas.

Carolina Mohina inició en el mundo de la creación y el arte cuando realizaba sus estudios profesionales, en donde la pasión por el dibujo la llevo a conocer otros aspectos técnicos de la composición de obras y estilos.

Cortesía | Carolina Mohina

Un camino de autoaprendizaje que, como muchas artistas a través de pruebas y errores, comenzó a definir su estilo, gustos y sus más grandes inspiraciones.

"En este camino comencé a hacer retratos y vender copias de mis ilustraciones impresas y eso me ayudó a llegar a más personas, trabajar en varios proyectos y conocer a más ilustradoras".

Así, Carolina Mohina comenzó a crear memoria a través de sus dibujos e ilustraciones, en donde su más grande inspiración que es la música, se empezó también a manifestar en su trabajo.

Cortesía | Carolina Mohina

"Una constante en mis ilustraciones es la inspiración en la música, me gusta mucho cuando una canción te envuelve con su sonido y hace que la letra se quede en tu cabeza, me hace sentir inmersa en ella y me aviva la inspiración para crear algo. Hay letras con discursos simples pero muy fuertes que me resuenan mucho, específicamente de canciones escritas por mujeres cantautoras, que abarcan desde una situación casual, la vida misma, hasta un fenómeno social. De igual manera me inspiran las letras en forma de textos literarios o discursos orales, las mujeres tenemos mucho que decir y al hacer ilustraciones inspiradas en todo ello siento que estoy haciendo un ensayo a mi manera".

Cada obra de Carolina Mohina retrata también la rebeldía femenina, el “hazlo tú misma”, una mirada que inspira y que motiva sobre todo a sus espectadoras a seguir adelante, a fortalecer el ánimo, pero aún más importante a reconocer la importancia de la presencia de las mujeres como un artífice de acción y lucha.

Cortesía | Carolina Mohina

"Frecuentemente hago referencias a los procesos de crecimiento, a la confrontación, a la creación en el arte y a lo mágico. En general sobre cosas que nos lleguen a resonar desde nuestra experiencia y vivencias como mujeres, mi enfoque va más hacia nosotras".

Respecto a la importancia de las mujeres en el arte, Carolina Mohina remarcó que hoy día las mujeres son más visibles como creadoras, gracias a su lucha por su reivindicación histórica.

Un proceso que no ha sido fácil, pues al ser mujeres artistas, enfrentan discursos y acciones que muchas veces les impiden dejar huella, sin embargo sus aportaciones, su valor artístico y social se rescata gracias a su arduo trabajo por rescatar sus existencia.

Cortesía | Carolina Mohina

"El desarrollo de las mujeres ha sido transgresor, cada vez más las mujeres llegamos a más lugares a través del quehacer artístico y se rompen las costumbres arraigadas por muchos años en varias disciplinas artísticas. Me gusta ver cómo empieza siendo un medio para expresarse y de ahí se vuelve también un medio para comunicarse y trasladarse, se forma toda una red de creación e inspiración para mujeres jóvenes que buscan su camino en la creación artística".

Hoy día el trabajo de Carolina Mohina carga consigo todas estas experiencias y visiones de vida, lo que le han permitido experimentar en otras áreas como lo es la cerámica y que hoy, la convierten en una de las únicas ilustradora que traslada su visión gráfica a la tercera dimensión.

Cortesía | Carolina Mohina

Un proceso que forma parte de su trabajo creativo actual, por medio del cual también hace repensar al espectador sobre lo íntimo y personal de ser mujer.

"Trasladar mi trabajo a la cerámica surge de mi inquietud por crear y jugar con materiales desde niña lo alimenté en la carrera que estudié. Gracias a ella pude tener mi primer acercamiento desde cero con la cerámica; cuando tienes la oportunidad de experimentar con un material se abre un mundo de posibilidades. Fue hasta el 2021 cuando regresé a aprender más sobre cerámica y de ahí fui desarrollando habilidades que con la práctica constante fui encaminando hacia el mundo que empecé a formar en la ilustración. La cerámica se ha vuelto un nuevo lienzo que siempre está en constante cambio, mi objetivo es poder crear piezas que se muevan entre ambas disciplinas".