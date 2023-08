Enchilada potosina, tesoro culinario que trasciende: aparecerá en billete de lotería

La enchilada potosina es parte del patrimonio gastronómico de las y los potosinos, un tesoro culinario que ha logrado trascender fronteras y que ahora aparecerá por primera vez en más de 3 millones 600 billetes de la Lotería Nacional que se venderán en distintos puntos de todo el país, convirtiéndose en una muestra de identidad para los habitantes de San Luis Potosí.

La presentación del sorteo 3898, en donde el premio mayor es de 21 millones de pesos se realizó en la Feria Nacional Potosina, durante el Día de la Garnacha, lo que se logró gracias a las gestiones de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, en conjunto con la autoridad estatal.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Durante el evento, en el que estuvo presente una nieta de la creadora de las enchiladas potosinas Cristina Jalomo, el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona destacó el hecho de que las enchiladas hoy en día son un platillo que hoy se conoce a nivel internacional y que es cien por ciento soledense, algo que si bien ya se sabia, aún no se había popularizado, como ahora está ocurriendo.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“La enchilada potosina no es potosina, es soledense, esa frase la decía desde hace más de 10 años, muchos no entendían que nacían en Soledad, no conocían a la familia Jalomos, donde había nacido y a donde te pares en cualquier parte del mundo se conoce la enchilada potosina”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En tanto el presidente de CANIRAC en San Luis Potosí Eduardo Kasis Chevaile dijo que hablar del estado, es hablar de las enchiladas potosinas y no se podía pensar en otra cosa cuando la Lotería Nacional decidió publicar billetes con los 32 platillos típicos de cada uno de los estados “La mejor opción para presumir es la enchilada potosina, pues cuando hablamos de San Luis Potosí es referencia son una referencia” dijo en su discurso.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

En tanto que la alcaldesa Leonor Noyola dijo sentirse contenta por lo que calificó como una gran fiesta de la enchilada potosina, que es orgullosamente de Soledad de Graciano Sánchez, un platillo que dijo contribuye a impulsar al municipio y desde luego al estado.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por su parte Armando de León Rivers sub director regional de la Lotería Nacional dijo que estos billetes se tratan de una serie con la que se ha impulsado el turismo en el país, que comenzó promocionando zonas arqueológicas, luego se dio visibilidad a 132 pueblos mágicos y este año se podrá apreciar 32 platillos de todo el país, lo que permite dar a conocer a las enchiladas potosinas en todo el país, que corresponde al sorteo mayor 3898, con el cual se venderán más de 3 millone 600 mil cachitos a la venta en 12 mil puntos del país, con un costo de 30 pesos el cachito y de 600 por planilla, con los que se podrá obtener el premio de 21 millones de pesos.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí