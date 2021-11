[En video] Capacitados en derechos humanos 2 mil 500 elementos castrenses en SLP

La capacitación y adiestramiento constante del personal de las Fuerzas Armadas en materia de Derechos Humanos, les ha valido el incremento en la aceptación por parte de la sociedad superando el 80 por ciento, por encima incluso, hasta de la Iglesia, contando actualmente en San Luis Potosí, con al menos 2 mil 500 elementos capacitados y adiestrados en materia de Derechos Humanos.

Así lo comentó en entrevista para el Sol de San Luis, el Teniente Coronel de Infantería José Rafael Jiménez Bermúdez, sub jefe de Estado Mayor de la 12ª. Zona Militar.

Teniente Coronel de Infantería, José Rafael Jiménez Bermúdez, sub jefe de Estado Mayor de la 12ª. Zona Militar / Foto: Cristian Robledo

“Desde tiempo la SEDENA va muy de la mano con la interacción que hay con la sociedad, y el acercamiento con el personal civil y el apoyo que se da a las fuerzas de seguridad pública, nos impone contar con un conocimiento amplio y adiestramiento y capacitación constante para evitar transgredir los derechos humanos de las personas con el desarrollo de nuestras actividades”.

Con esa premisa la SEDENA, ha gestionado capacitaciones, cursos, diplomados y constante adiestramiento “para que hoy” todas las personas que integran el Instituto Armado y Guardia Nacional, tengan un conocimiento amplio del tema y con ello se evite violar los derechos y las garantías fundamentales.

“Somos una de las instituciones mejor capacitadas a nivel nacional arriba del 80 por ciento de aceptación por parte de la sociedad, por encima inclusive hasta de la iglesia, la sociedad confía en sus Fuerzas Armadas, esto es resultado de las actividades que hacemos, es el respeto a los derechos humanos, el Plan DN-III-E labor social, el apoyo e incremento de las capacidades del sistema de salud, que mucho beneficiado a la sociedad y que aunque no es nuestro trabajo estamos coadyuvando con el desarrollo integral del país y velando por el bienestar de la sociedad”.

El Teniente Coronel Jiménez Bermúdez dijo que en San Luis Potosí el efectivo operativo y administrativo tanto de 12ª. Zona Militar, Hospital Militar Regional, de los Batallones 40 y 36y Guardia Nacional, están todos capacitados en el tema.

“Uno de los ejes rectores de nuestra actuación, es el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, y el constante acercamiento con la sociedad civil ha generado que diversas organizaciones con información tergiversada y amarillista, tengamos alguna responsabilidad en alguna queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se diseño un programa para abatir las quejas lo menos posible”.

Destacó que con todas las actividades que realizan las Fuerzas Armadas es imposible no tener alguna queja, “sin embargo las que tengamos o las que se lleguen a presentar deben fundamentarse bien, al no estar fundamentadas, se comprueba que el personal militar no es responsable.

Coincidió con el Jefe Jiménez Bermúdez, el Subteniente de Sanidad Brayan Miguel Pérez, perteneciente al 40 Batallón de Infantería quien dijo que nadie que pertenezca al Ejercito está exento estar en una situación en que se ponga en entredicho que las Fuerzas Armadas cumplan con el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas.

