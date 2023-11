En SLP no hay alcaldes “intocables”

El diputado del PVEM Eloy Franklin Sarabia advirtió que para el Congreso del Estado y el Instituto de Fiscalización Superior no debe haber alcaldes o ex alcaldes intocables y se les debe aplicar la ley a quienes hayan incurrido en graves irregularidades del tipo que sean, para evitar que se repitan casos como el del ex edil de la capital Xavier Nava Palacios.

Apuntó como un hecho histórico la detención por el delito de ejercicio abusivo de la función pública del edil de Matehuala Ivan “N”, estableciendo un precedente para la sanción a las y los funcionarios municipales que incurran en agravios a las arcas públicas. Este es un asunto que debe llevarse hasta las últimas consecuencias.

Recordó el caso de uno de los alcaldes más corruptos en la historia de San Luis Potosí, el de Xavier Nava Palacios, “quien es mejor reconocido por los escándalos de corrupción, nepotismo, hostigamiento laboral, la falta de obras e incluso escandalosos gastos en publicidad, para utilizar a los medios de comunicación de forma facciosa, para atacar a sus adversarios políticos, sin que hasta el momento se ejerza una acción penal a pesar de las numerosas evidencias en su contra”.

Indicó que fueron más de 80 millones los que la Auditoria Superior de la Federación detectó de irregularidades en su "proyecto de iluminación" causando un daño irreparable para las finanzas capitalinas.

"No podemos olvidar lo que estos personajes le hicieron a los potosinos, usando los recursos en malos manejos y con observaciones graves por parte de la Auditoría Superior de la Federación"

Asimismo, retomó las denuncias por corrupción y despilfarro del dinero público durante la administración de Victoria Labastida, donde cobró fuerza el tema del desvío de recursos con las luminarias, el cual aún no ha sido aclarado.

El diputado Franklin Sarabia puntualizó que sin importar el tiempo de su gestión frente a las arcas públicas, las irregularidades cometidas durante sus trienios no pueden quedar sin sanción, ya que solo con acciones firmes y consecuencias de acorde a sus ilícitos, se podrá evitar que sigan presentándose en el futuro.

Las y los alcaldes de San Luis Potosí deben dejar de sentirse “intocables” y dar la cara ante la ciudadanía por los numerosos casos de corrupción y desvío de recursos de administraciones pasadas, señaló el diputado Eloy Franklin Sarabia.