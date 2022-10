En la informalidad el 90% de las mujeres emprendedores

Casi el 90% de las mujeres que lideran una empresa o son emprendedoras, se encuentran en la informalidad, además de que sus negocios no crecen por motivos entre los que se encuentra el sistema de cuidados tras la pandemia, señaló Sofía Pérez Gasque Muslera, presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME).

La Presidenta del CCME indicó que el 65% de las micro empresas lideradas por mujeres está en la informalidad, y el 85% de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) son lideradas por mujeres, sin embargo precisó que de manera general, entre MiPyMES y mujeres que comercializan algún producto o dan un servicio, casi el 90% está en la informalidad.

Las razones, son: en primer lugar el tema de cuidados, y dos la flexibilidad, "después de la pandemia las empresas regresaron 100% de forma presencial sin contemplar que ya no hay un sistema de cuidados que permita que las mujeres puedan dejar a los niños o adultos mayores en algún lugar de cuidados, y prefieren comenzar a comercializar algo para tener esta flexibilidad que hoy más que nunca necesitamos".

Otra situación que se detectó mediante la Encuesta Nacional de Mujeres en la Economía realizado en colaboración con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), es que si bien tres de cada cinco empresas son aperturadas por mujeres, éstas no crecen y se quedan como microempresas por razones como: el sistema de cuidados, "valoro más quedarme con mi familia, y lo importante es que dejo de tener un tiempo productivo pagado".

Otro motivo por el que no crecen las empresas de mujeres, en el 76% de los casos, es que no tienen acceso a financiamientos con perspectiva de género, y es que destacó que "no todas las mujeres tienen garantías que puedan dar a los créditos, entonces si el 85% de las empresas de mujeres son de servicios no tienen un respaldo, y casi todos los créditos requieren garantías 2 a 1, por lo tanto es un impedimento para el crecimiento de la empresa de la mujer".

Así mismo, 6% de las mujeres piensa que no puede crecer por el tema de corrupción en las instituciones, pues por ejemplo, ahora que hay un problema marcado para acceder a una cita en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), hay extorsiones para conseguir un espacio; también en el sector de la construcción, empresarias que participan en las licitaciones de gobierno señalan que hay muchos más pasos que antes para poder competir.

Es así que hace tres años el CCME puso en marcha el programa Fortaleza para ayudar a que las mujeres formalicen sus negocios; el año pasado 7 mil personas tomaron el diplomado en 10 estados del país, para 2022 la meta es cerrar con 10 mil en 20 estados, y el que viene, implementarlo en las 32 entidades.