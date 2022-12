En el PAN “no hacemos examen de moralidad”: VRH

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez Hernández, aseguró que las puertas de este instituto político están abiertas para todo aquella persona que esté interesada, aunque deberá cumplir requisitos para afiliarse y, en caso de aspirar a alguna candidatura, deberá contar con el respaldo de los militantes.

Señaló que el PAN entró en una etapa de apertura con intenciones de fortalecer un frente “para dar batalla en el 2024”.

Ante la intención de algunos personajes con curriculum dudoso que aparentemente intentan acercarse al partido, Rodríguez Hernández dijo que es respetuosa de las personas y que “yo no me atrevería a juzgar a alguien, no sería la indicada para hacerlo”.

Dijo, sin embargo, que para ingresar al PAN los interesados deben pasar varios filtros, incluyendo hacer un curso de introducción y otros trámites, pero nunca algo que ver con discriminar a alguien. “No hacemos examen de moralidad, ni señalamos a alguien sus defectos;M privilegiamos la dignidad de las personas”, aseveró.

“Lo que tenemos es un objetivo, el defender a San Luis Potosí, defender a Mexico, y que todos nos sumemos a esta gran lucha”, agregó.

Para estar en el PAN “tiene que ver con una convicción, de vivir la doctrina del partido”, pero para ser candidato el perfil debe ser aprobado por la militancia; por ello, destacó, hay la firme convicción de trabajar de la mano con la militancia y ciudadanía y “de salir a las calles y aportarle a la suma de todas y todos”.