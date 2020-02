En efectivo las becas a bachilleres; no con tarjeta bancaria

Por ley, está prohibido que los menores de edad cuenten con tarjeta bancaria, por lo que en el caso de las becas Benito Juárez, no se puede realizar el pago en bancos, destacó Ana Luisa Núñez Abud, coordinadora estatal de las becas Benito Juárez.

Luego de las quejas que han externado directivos de sistemas educativos como el Colegio de Bachilleres, debido al riesgo que representa el que se les pague en efectivo la beca a los estudiantes, Núñez Abud aseguró que solamente se ha hecho un pago en efectivo y justificó que “fue a escuelas que les queda muy lejos los bancos y es para que los niños no gasten en llegar a un banco o una pagadora”.

Explicó que en el caso específico de este programa, no se puede pagar mediante la Tarjeta de Bienestar debido a que por ley, los menores de edad no pueden tener tarjeta bancaria, y debido a que la política del gobierno federal es que el apoyo se entregue directamente al beneficiario, no se le puede otorgar el plástico a alguien más.

Mencionó que debido a ello, “se les entrega una orden de pago que van a cobrar, y en lugares donde podamos pagar se les paga en efectivo, no sin antes avisarle a los papás para que estén ahí y se los puedan llevar de la mano para que no haya ningún problema”.

La funcionaria informó que ya se llegó al 100% de cobertura de becas para educación media superior con 90 mil beneficiarios y 101 mil en educación básica, y manifestó que este lunes comienza el pago del siguiente bimestre.