En colonias exhortan al cuidado entre todos

Debido al regreso del semáforo rojo, varias juntas vecinales de diversas colonias de la Capital, invitan a la sociedad en general a adoptar actitudes y conductas empáticas en torno a la problemática del Covid-19.

Parte de estas acciones de concienciación, llevan por título “Cuidémonos entre todos”, y están destinadas a poder apoyar a vecinos que se conozca que contrajeron el virus, o bien ayudar a residentes que trabajen en el sector salud para que no sean víctimas de delito algún altercado violento, bajo tres ejes centrales conforman este proyecto, como lo son el respeto, soporte económico y moral, y extremar protocolos de higiene en la zona.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Reyna Castañón, perteneciente a la colonia Rural W, de Soledad de Graciano Sánchez, comenta que este tipo de acciones son para crear conciencia en la sociedad, quien pareciera indolente e inconsciente acerca de las graves repercusiones de esta pandemia.

“En mi caso, una vecina a la que aprecio mucho en cuanto se enteró .- en su momento- de que yo era portadora del virus, me dejó un budín en un árbol que tenemos fuera de casa, y en diferentes ocasiones me dejó tuppers con comida, porque sabía que debido a esto dejé de trabajar. Con estas campañas que hemos iniciado entre vecinos, esperamos que ojalá todos corran con esa suerte. Seamos ¡empáticos!”

Juan Manuel Ortíz, también vecino pero de Av. Ricardo B. Anaya, señaló que, “No importa el nivel social del que provengamos, seamos compasivos por quienes enfrentan esta enfermedad y quienes combaten el virus en los centros de salud que también son parte de la comunidad”.

“Hagamos pequeñas acciones que pueden convertirse en un apoyo mayor, para prevenir el contagio. Hacemos un llamado para el uso del cubre bocas, rociar con agua y cloro las bolsas de la basura, para evitar que los recolectores puedan contagiarse, limpiar y barrer nuestra parte de la calle y siempre estar atento de si algún vecino necesita de algún vívere y dejarlo afuera de su hogar, para evitar contacto, porque sabemos que muchos ya se han quedado sin trabajo”.

“De igual forma, pedimos a las personas que se llegaran a enterar que un vecino es portador del virus, es necesario que sepan que no presentan riesgo mientras se mantenga aislado, respetar su intimidad, no compartir sus fotos o ubicación en redes sociales, no especular sobre su salud, y por supuesto ofrecer ayuda si lo necesita”.

Ambos residentes señalaron que es esencial cuidarse entre todos, y que todo comienza desde la empatía, “Ahora estamos en semáforo rojo, y nos iremos enterando de más casos y tal vez, sean más cercanos, por ello invitamos a cuidarse y a seguir este proyecto que pueden instaurar en cualquier colonia desde su junta vecinal, porque eventualmente todos padecemos la misma situación, así que es mejor ayudar y nos juzgar”. Además invitan a exhibir carteles o lonas en casas y negocios donde se expongan los cuidados de sanidad a implementar para evitar la propagación del virus.

“Cuidémonos entre todos”, es una iniciativa para residentes en colonias que deseen implementar acciones de cambio en beneficio de su población, para así prever que no se maximice el contagio por Covid-19.