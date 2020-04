En análisis el apoyo al sector empresarial: Leal Tovías

Luego de que el Secretario de Desarrollo Económico sostuviera una reunión con los empresarios, dejó entreverse la posibilidad de que Gobierno del Estado destine apoyos a este sector.

La idea es ayudar en esta crisis a todos los empresarios, desde los afiliados a la Canaco, como a hoteleros, transportistas, mercados y comerciantes informales.

Así lo afirmó el titular de la Secretaría General de Gobierno, quien advirtió que continúa el análisis de la forma en cómo puede darse un apoyo al sector empresarial, ante las afectaciones que han surgido durante la contingencia para evitar la propagación del Covid-19.

El funcionario estatal reveló que, entre las peticiones de los empresarios, se encuentra la intervención del gobierno estatal con la federación, para obtener más impulso a la economía.

Ante ello, reiteró, el titular de la SEDECO se ha reunido con representantes de los diversos sectores económicos “para acordar otras formas de obtener más apoyos, con el fin de reactivar la economía en el estado”.

Insistió en que “la idea es ayudar en todo lo que se pueda en esta crisis económica a todos los empresarios, desde los afiliados a Canaco, como a los hoteleros, transportistas, mercados y comerciantes informales”.

Finalmente Leal Tovías añadió que también se trabaja en apoyar a las personas que viven al día con un trabajo informal, porque por un lado les pedimos que se queden en casa, a lo que ellos nos responden “si me quedo en casa no tendré nada para comer", por eso el principal objetivo del gobierno estatal es no dejarlos solos ante esta emergencia sanitaria por la presencia del Coronavirus.