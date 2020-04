Industria de la construcción en SLP pierde 18 mil empleos

En San Luis Potosí se han perdido alrededor de 18 mil empleos que generaba el sector de la construcción, en parte por la falta de inversión en obra pública por la Federación y por otro lado debido al paro de actividades a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

En entrevista, el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Manuel Antonio Castanedo de Alba, señaló esta cifra podría extenderse hasta los 20 empleos perdidos si el Gobierno Federal no les brinda más apoyos a los empresarios, pues los 25 mil pesos en créditos que les están ofreciendo no alcanza para cubrir todos los gastos que deben cubrir de salarios, prestaciones, rentas, luz, agua, etc.

Comentó que hasta ahorita los más afectados son los constructores de la zona metropolitana (SLP, Soledad y Villa de Reyes), y de las principales ciudades del estado como Ciudad Valles; y aunque la obra pública sí forma parte de las actividades esenciales, hasta ahorita no ha habido inversión en ese aspecto, y la poca obra privada que se tenía fue detenida por no ser esencial.

“El sector de la construcción está más deprimido de lo que ya estaba, porque sólo la actividad esencial está operando, obras públicas sí entran en esto pero no hay, obra privada como la construcción de vivienda no es esencial, entonces muchas empresas, sobre todo las dedicadas al desarrollo de vivienda, por supuesto que tuvieron que parar”, expresó.

Indicó que a nivel estatal y municipal tan sólo se han iniciado dos obras públicas, que son la construcción del puente vehicular de Pemex, y el puente de Industrias y Periférico Oriente; además de parte de la Seduvop también se abrió la licitación pública para las luminarias en la Zona Industrial. No obstante dijo que de ahí en fuera no hay nada de obra, y menos de parte de la Federación.