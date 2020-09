Empresas de Zona Industrial están recontratando: CROM

Alrededor de mil trabajadores adheridos a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en San Luis Potosí se vieron afectados por despidos, durante los meses pasados a causa de la contingencia sanitaria; sin embargo, la situación económica de las empresas ya se ha ido estabilizando y por ende están recontratando a los colaboradores que fueron dados de baja.

Así lo señaló el secretario del interior de la Central Sindical, César Lara Rocha, quien reconoció que la crisis económica sí pegó fuerte en algunas empresas, las cuales se vieron en la necesidad de prescindir de hasta 100 o 200 trabajadores, pero ahora que ya están retomando sus actividades volvieron a reclutar a las mismas personas, pues saben que son mano de obra calificada y capacitada que les ayudará a recuperar sus producciones.

De igual forma, comentó que también ya se reguló el tema de los ajustes en los salarios, que negociaron las empresas con los trabajadores y sindicatos, por lo que desde el pasado mes de julio ya se están pagando sueldos completos a los colaboradores.

“Desde luego que no nos vimos exentos, tuvimos algunos casos de compañeros afectados que están en algunas industrias, sobre todo de la parte automotriz, porque las plantas pararon producciones. No obstante, ya tenemos que aproximadamente en el último mes ya no se han registrado despidos, sino todo lo contrario, afortunadamente se están teniendo contrataciones en toda la industria”, expresó.

Finalmente, aclaró que cuando se presentaron los despidos en las empresas, porque no tenían producción y por ende ninguna comercialización, todos los trabajadores fueron liquidados conforme marca la ley y no hubo necesidad de recurrir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para hacer cumplir los derechos de los sindicalizados.