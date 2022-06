Empresa pretende despojar de sus tierras a ejidatarios de Valle Umbroso

Inició una nueva lucha ejidal en contra de una empresa, esta vez se trata de habitantes de Valle Umbroso que se oponen a la llegada de una empresa de energías limpias, misma que pretende “rentarles” sus tierras por una tarifa congelada de 40 mil pesos anuales por 30 años.

Habitantes del ejido Valle Umbroso, ubicado entre Mexquitic de Carmona y San Luis Potosí, denunciaron que una empresa de energías limpias pretende despojarlos de 500 hectáreas que ellos utilizan para actividades agrícolas y ganaderas, pues la compañía pretende instalar paneles solares en esa superficie a cambio de una “renta” de 40 mil pesos anuales, cantidad que sería fija durante los 30 años que pretende trabajar la empresa en el lugar.

Mayra Tristán | El Sol de San Luis

El señor Carmelo Muñoz Cerda, ejidatario del lugar, explicó que el ejido Valle Umbroso cuenta con dos anexos: Estación Pinto y La Jacoba, y es en terreno de los anexos donde pretende instalarse la empresa; en total hay alrededor de 156 ejidatarios, de los cuales 50 pertenecen a los anexos. Denunció que a pesar de que al inicio el comisariado ejidal estaba en contra de la llegada de la empresa MRS Moctezuma, ahora se puso de su lado y dio su aprobación para el uso de las tierras a pesar de la negativa de los habitantes de los anexos, que serán los afectados.

Mencionó que hace 15 días se celebró una asamblea ejidal en la que se presento el proyecto, y aunque ellos expusieron sus razones para estar en contra, no fueron escuchados y los acusan de “detener el progreso de la nación”; los ejidatarios que habitan Estación Pinto y La Jacoba, señalan que si el proyecto avanza, ellos ya no podrán realizar sus actividades económicas, pues “nos quitarían todo el territorio de la comunidad, nada más nos dejarían el solar”, aunado a que un pago fijo de 40 mil pesos no será rentable para ellos dentro de 30 años.

Mayra Tristán | El Sol de San Luis

Los inconformes señalan que la empresa no cuenta con permisos ni con manifiesto de impacto ambiental, por lo que recurrirán a instancias federales para frenar su llegada, y también acudirán al Tribunal Agrario para invalidar los acuerdos que ha realizado el comisariado.