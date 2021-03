El verdadero cambio en Ciudad Calles es con David Medina: Leonel Serrato

"En Ciudad Valles quien encarna los valores de una transformación verdadera, con los matices propios, de la capital de las huastecas es David Medina", expresó Leonel Serrato Sánchez, precandidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía de San Luis Potosí, quien externó su respaldo al precandidato de la coalición "Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí" a la presidencia municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar, durante un encuentro que sostuvo con Defensores de la Patria, simpatizantes e integrantes del partido en el municipio huasteco.

"Ahora lo puede ver Ciudad Valles, lo que ocurrió en el 2018 fue un error, fue apostarle al circo y no al trabajo, lo que ocurrió en el 2018 fue quitarle el derecho legítimo a construir para pasearse y soñar con patrullas Tesla, eso no es realidad, es una quimera, un sueño guajiro, porque hay gente que así vive, lejos del pueblo no se percibe el hedor terrible de la pobreza y aquí en Valles hay una injusta distribución del poder, de la riqueza y de las oportunidades".

Reiteró que llegó la hora para la verdadera transformación en Ciudad Valles de la mano de David Medina, cuyo proyecto, dijo, es el más cercano al proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, "no es posible que renieguen los vallenses de ser la capital de todas las huastecas, esta ciudad debe ser la capital de esta parte de México y no hay más sentido de realidad y de compromiso con el pueblo pobre que el que encabeza David Medina".

Desde Ciudad Valles, corazón de la Huasteca Potosina, Serrato se comprometió a convocar a las y los ciudadanos auténticos de Morena y defensores de la patria para convencerlos de votar por esta opción de cambio auténtico encabezada por Medina, "las quimeras no caben en este proyecto, los sueños guajiros no caben en este proyecto, nunca jamás la servidumbre va a quitárselos de encima, si no nos ponemos de pie, por eso hay que dar la lucha sin cuartel".

El precandidato a la alcaldía capitalina concluyó que "en Ciudad Valles se pueden dar los catanes, se pueden dar acamayas, ganado del mejor de México, pero que conste que en esta tierra no se crían ni se dan los pandas".