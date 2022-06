El Realito falla dos veces por mes; tarda siete días en restablecer el servicio

El director del INTERAPAS José Enrique Torres López compareció ante diputados y dijo que las fallas en el acueducto de la presa El Realito se recrudecieron, al grado de registrarse dos por mes y de Octubre a la fecha ya van 17, pero por cada una se tardan siete dias en restablecer el servicio y además hay que pagar.

La diputada Dolores Eliza García, presidenta de la Comisión del Agua, indicó que es importante conocer de primera mano las acciones que se están llevando a cabo para mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable y solucionar la problemática con la empresa El Realito, por lo que no se descartan reuniones posteriores con la Comisión Estatal del Agua.

El funcionario dijo que la problemática más fuerte se encuentra en un tramo cercano al municipio de Tierra Nueva, de 1,800 metros del acueducto que tiene que ser sustituido, ya que el problema es que cuenta con aire atrapado en la tubería que genera presión, y que según el concesionario, espera la opinión técnica de la CEA para realizar la sustitución a su cargo, por un monto de 150 millones de pesos.

Señaló que el INTERAPAS está planteando también una solución para quitar al Realito como fuente principal de abastecimiento de 32 colonias de la zona metropolitana, como es el mejoramiento de la Presa San José y de la planta potabilizadora en los Filtros y crear una potabilizadora en las instalaciones de Himalaya, poner a trabajar pozos en desuso, y cerrar circuito macrodistribuidor con un tubo de 5 kilómetros, con una inversión de 150 millones de pesos. Dijo que para atender a las colonias, se cuenta con 60 pipas, de las cuales 30 son concesionadas.

En lo relacionado al avance del programa “Cuenta Nueva y Borrón”, indicó que al corte del 10 de junio se han firmado un total de 23 mil 731 convenios con usuarios de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, con lo cual han ingresado 15 millones 161 mil pesos al organismo, y se cuenta con casi 195 millones de pesos de los adeudos congelados, que serán cancelados y saldrán de la contabilidad de INTERAPAS.

Reconoció también que existe una deficiente atención a los usuarios, ya que cuenta con déficit de trabajadores, que no puede contratar por falta de recursos, por lo que pidió se reconsidere el contar con una tarifa justa para el próximo año.

Por su parte, el diputado José Luis Fernández, indicó que no se está en consideración un incremento a la tarifa, mientras no se mejore la calidad del servicio, y manifestó que se estará platicando con el titular de la Comisión Estatal del Agua para conocer el avance en el análisis de los trabajos que tiene planeado el concesionario, aunque según reconoció el mismo funcionario del INTERAPAS, esto podría estar enmascarando otros problemas de la misma red.

Señaló que en relación a los proyectos que señala el INTERAPAS para no depender del abastecimiento de El Realito, será importante que los ejecute “y seguramente tendrán su sustento técnico que no conocemos y es difícil que nos pronunciemos, pero todo lo que se tenga que hacer en materia de inversión para generar mejores condiciones del servicio del agua en San Luis Potosí tiene que ser bienvenido y apoyado por todos, estamos a favor de que venga inversión y que se encuentren soluciones adicionales para no depender de la afluente del Realito que nos ha generado muchos problemas en los últimos meses”.