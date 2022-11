“El que lee no se sume en la ignorancia, se cultiva, se le facilita ser mejor ser humano y mejor ciudadano”: Ida Vital

“Lean todo lo que puedan, claro está que deben fijarse qué leen. La lectura les puede abrir muchas puertas y puede ayudarnos a dejar un mundo mejor, porque los educa en valores, les fomenta el arte, pueden conocer el mundo y por ende pueden abrazarlo todo, todo, porque el que lee no se sume en la ignorancia, se cultiva, se le facilita ser mejor ser humano y mejor ciudadano”.

“El que no lee no podrá defenderse del enemigo, de las adversidades y de todo lo negativo que se le pueda presentar en la vida, sin embargo el que lee, sabrá decidir, elegir, tener en mente grandes proyectos, planes, metas con una clara visión de la realidad que vive en la actualidad y del mundo al que se puede enfrentar. La grandes ventajas de leer, es que es los retos se enfrentarán sin mayor problema y se escalará hasta dónde quiere llegar la persona, no caminará a obscuras ni andará perdido, nadie podrá manipularlo ni engañarlo”.

Así lo señaló en entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis”, la escritora Ida Vitale, agregando: “Para mí es un gran honor que me entreguen las llaves de la Ciudad y que me reciban como si fuera auténtica potosina. Agradezco al Alcalde Capitalino, Maestro Enrique Francisco Galindo Ceballos el que me haga acreedora de tal reconocimiento y que me dediquen esta décima quinta edición del Festival Internacional de “Letras en San Luis”.

Señaló la multifacética escritora con gran sencillez:

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

“La lectura es todo, --para mí al menos--, hay que beber y leer en el libro, porque forja valores humanos, filosóficos y cívicos, todo esto se encuentra en los libros si los eligen bien; supongo que la primera relación que debe tenerse con el libro es disfrutarlo, que guste su lectura. Yo creo que a nadie le gusta lo malo. Yo creo que si se forjan y se fían en el gusto por la lectura, van a aceptar un buen libro. No creo que elijan un mal libro que les denigre como personas, definitivamente no lo creo”.

Afirmó: “Mi mayor alegría es escribir y leer, todo lo que leo me gusta. Si todos leyéramos y fuéramos un país de auténticos lectores, superaríamos muchas barreras, adversidades, conflictos, tal vez no había tanta desintegración familiar, afán de poder, egoísmos, guerras, etc. Eso depende de cada quien, porque cada uno de nosotros debe saber que nunca se llega a un buen fin con un mal camino, así que yo confío que elijan bien lo que se lee”.

“Considero que México ha elegido bien, por lo menos desde que me he interesado en él, como grupo humano y como corporación, nunca he visto que se equivocara. Lo amo porque viví 11 años en México muy felices, así que sería muy mal agradecida si no tuviera el mejor recuerdo de este bello país. Anduve mucho por México, nunca me arrepentí de vivir mis mejores años aquí”.

“Yo viví en México, pero nunca había llegado a San Luis Potosí, así que tienen que pasar años para poder volver, añoro este país, lo quiero mucho, tiene gente muy valiosa que sabe amar y recibir, son hospitalarios y gozan de mucha tradición y cultura. Los quiero mucho”, dijo la escritora uruguaya de 99 años de edad, quien cuenta con una gran lucidez a pesar de su avanzada edad.