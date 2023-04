El puente de el Saucito “es una obra para toda la ciudad”: alcalde

El alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos aseguró que México es un país de leyes y que respetará la decisión del juez federal, en torno al amparo promovido contra el paso a desnivel en El Saucito; sin embargo, reiteró que está demostrado que la obra no representa ningún riesgo para el templo ni para la zona.

“Hay un amparo que tengo que esperar a que se resuelva; hay muchas expresiones de ciudadanos y respeto a la gente del Saucito y respeto a la otra gente que se está amparando, pero el (puente del) Saucito no solo es una obra del Saucito, es una obra para la ciudad, para toda la ciudad…”, destacó.

“El juez tiene que decidir entre conceder derecho a esas 40 personas (que solicitaron el amparo) o el derecho a la movilidad a toda la ciudad, lo dejo a criterio del Juez”, expresó.

Galindo Ceballos dijo que ha sostenido reuniones con vecinos del Rosedal de San Ángel y de otras colonias enclavadas en la zona de El Saucito y están respaldando totalmente el proyecto porque les beneficia.

Reiteró que el proceso de construcción no toca a la iglesia y, por el contrario, la protege. “No hay mantos acuíferos debajo de la iglesia, no está dañada previamente, por lo que no hay riesgos; no hay vibraciones y ya se les explicó muy bien”, destacó.

Reconoció que hay gente del Saucito mal informada, pero “hay intereses y desgraciadamente se meten otros intereses que no son del Saucito, y yo creo que hay que pensar en la ciudad”, sin embargo, insistió que respetará el amparo.

En otro tema, resaltó que la gran afluencia de personas en los dos primeros días del festival “San Luis en Primavera” es una muestra que en la capital potosina hay tranquilidad; calculó que solamente el día de la inauguración acudieron unas 16 mil personas.