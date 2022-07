El padre Heriberto García acerca la Iglesia en TikTok

Con más de un millón de seguidores en TikTok, el padre Heriberto García Arias acerca la Iglesia católica a segmentos de la población que parecen alejarse de Dios cada vez más: los adolescentes y jóvenes.

Con la llegada de la pandemia muchas actividades se vieron interrumpidas, entre ellas la atención espiritual, fue así como un día, al padre Heriberto García se le ocurrió subir una homilía dirigida a los jóvenes en la plataforma de TikTok, "y vi la necesidad de hacernos presentes en una red social en donde el contenido era otro".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El sacerdote de 34 años de edad, originario de San Francisco de Asís, Jalisco, "conectó" con los jóvenes y comenzó a ganar seguidores, al punto que decidió hablar con el entonces obispo de San Juan de los Lagos, Jorge Alberto Cavazos Arizpe para explicarle lo que sucedía, y luego de revisar los videos que había compartido, le dio "luz verde" para continuar con el evangelio mediante redes sociales.

García Arias señala que ha tenido buena respuesta, pues aunque ha recibido algunos malos comentarios, también "ha habido muchas cosas buenas que me hacen no detenerme"; actualmente tiene alrededor de mil 200 seguidores en Twitter, 30 mil en Facebook, 15 mil en YouTube, más de 120 mil en Instagram, y más de un millón 600 mil en TikTok.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Señala que en parte, la buena respuesta que ha tenido es porque ha decidido mostrar a un sacerdote humano, que habla el lenguaje de los jóvenes, y mediante sus redes sociales responde preguntas tanto personales como de la Iglesia, por ejemplo, qué se hace con el dinero de las limosnas; aunque reconoce que no ha podido dar respuesta a todas las preguntas que recibe, asegura que "he contestado lo más escabroso".

Entre los buenos resultados de lo que pudiera denominarse evangelio digital, señala que algunos jóvenes le han comentado que gracias a él han encontrado el llamado de Dios para unirse también al sacerdocio, "ha habido muchos jóvenes que han respondido de manera personal: gracias, porque no sólo he recuperado mi fe, sino también me da inquietud".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Narró que él cursaba la secundaria cuando encontró su vocación; el sacerdocio era algo que no había considerado, inclusive tenía novia, sin embargo un sacerdote hizo la invitación para sumarse a la Iglesia, "cuando estuve ahí y viví la experiencia, noté que Dios me llamaba para algo", es por ello que desde su punto de vista "hace falta dar a conocer a Dios para que los adolescentes tengan esa experiencia y tengan esa seguridad al responder a lo que Dios les está llamando, sea lo que sea".

Asegura que la Iglesia católica ha ido a la vanguardia en diferentes aspectos, como la arquitectura y la pintura, aunque sí ve un atraso en cuanto a su presencia en los medios de comunicación, por lo que ahora siente el compromiso de seguir con el evangelio en redes sociales, "lo que hace falta es valentía, hacerlo con todo y miedo, si Dios me está poniendo una parroquia virtual la tengo que atender; es un compromiso que es difícil, pero al final los frutos Dios los va a tener en cuenta".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

García Arias había ejercido en la Catedral de San Juan de los Lagos, y ahora se va a estudiar comunicación social institucional a Roma a finales de agosto.