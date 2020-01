“El Mijis” y Rosa Zúñiga, los peores diputados

La diputada Rosa Zúñiga Luna (MORENA) y el legislador Pedro César Carrizales Becerra (sin partido), inician el 2020 como los diputados menos productivos de la LXII Legislatura, mientras que el panista José Antonio Zapata Meraz y la priísta Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, son los que tienen mayor productividad.

De acuerdo a la base de datos del Congreso del Estado y a la organización Congreso Calificado que recientemente dio a conocer su última evaluación trimestral, ambos legisladores –Rosa Zúñiga y “El Mijis”- no alcanzan ni el cero de calificación, porque no presentan iniciativas, sus puntos de acuerdo no se aprueban y son los mas faltistas.

El presidente de la Directiva diputado Martín Juárez Córdova reconoció un rezago de 624 iniciativas que se heredaron de las últimas dos legislaturas, por lo que anunció que los asesores están revisando una por una para determinar la caducidad y procedencia y posteriormente dictaminarlas a favor o en contra, pero el objetivo es que avancen.

Los diputados Martín Juárez, Martha Barajas García (PNA) y Ricardo Villarreal Loo (PAN) se encuentran entre los legisladores que más iniciativas y puntos de acuerdo han presentado y a los que más se les aprueban, lo mismo que María del Consuelo Carmona Salas (MORENA) y María del Rosario Sánchez Olivares del PRI.

Edson de Jesús Quintanar, Alejandra Valdés Martínez y Mario Lárraga Delgado se encuentran en la parte baja de la tabla de calificaciones con calificaciones de 1.25 para abajo, ya que según el organismo que da seguimiento al trabajo legislativo, el desempeño no ha sido el más productivo ni trascendente.

En la LXII Legislatura al 31 de octubre de 2019 se habían presentado 845 iniciativas, de las cuales, se han procesado ante el pleno 278, lo cual da una eficiencia del 32 por ciento. Los legisladores hicieron el compromiso de llevar a cabo un análisis a fondo de las iniciativas que están pendientes de dictaminar en las dos anteriores legislaturas; en la LX Legislatura de las 642 iniciativas que recibieron dejaron pendientes de resolver 216 y, la LXI Legislatura de las 856 iniciativas que recibieron dejaron pendientes 573, que en total suman 789.