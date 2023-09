El embarazo adolescente puede afectar salud y economía en las adolescentes: médico

Embarazo adolescente requiere cuidados médicos específicos, para evitar complicaciones, así lo refirió el especialista médico el Dr. Gabriel García Garnica quien participa de manera activa en el Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia 2023 del Instituto Nacional de Perinatología.

Quien además señaló que es importante reconocer el impacto del embarazo en esta edad y la necesidad del control prenatal que se debe realizar en las pacientes que deciden continuar con su embarazo.

"En el embarazo adolescente es importante conocer el impacto que tiene esta condición, ya que puede afectar ámbitos en la salud, educación, trabajo y económico de cada paciente adolescente. En cuanto el impacto en salud recordemos que las pacientes adolescentes tienen complicaciones asociadas durante el embarazo y el parto que son conocidas o son causantes de la segunda causa de muerte mayor de muerte materna".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

García Garnica refirió que hay una infinidad de contextos y situaciones que rodean los embarazos adolescentes, como lo es la falta de educación y acceso a información, la violencia sexual, la carencia económica y la falta de oportunidades.

Y quienes deciden continuar con su proceso de gestación, se enfrentan en su mayoría a la falta de acceso a servicios médicos oportunos que les permitan dar un seguimiento adecuado a su embarazo.

"Puede ser que la paciente tenga antecedente de abuso de violencia, porque quieren ocultar su embarazo, por el miedo a sentirse juzgada, ya sea por la misma familia, amigos o incluso por el personal de salud. Es común que también no se atiendan a tiempo porque pueden tener problemas económicos que no puedan permitirles tener una con un control prenatal de calidad. Igualmente la desinformación y hasta ya sea por la misma sociedad en la que viva familia, la condiciona a un grave riesgo de no llevar una adecuado control prenatal".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Por lo que el especialista médico recalcó que toda mujer adolescente embarazada tiene derecho a acceder a un tamizaje de enfermedad de transmisión sexual, a una consulta prenatal, a consultas periódicas médicas amigables, estudios de laboratorio y diagnóstico, y algo muy importante, si se está a tiempo y dependiendo si la paciente se encuentra en un estado en dónde legislación lo permita, ofrecer una interrupción legal del embarazo en caso de ser solicitado por ella.

"Así mismo como médicos estamos obligados a investigar si existen en la paciente factores de riesgo, signos y síntomas de abuso sexual y en caso de que alguno de estos sea positivo reportarlo a las autoridades pertinentes".

Referente a las complicaciones que se pueden derivar de un embarazo adolescente, García Garnica remarcó que estas también pueden reflejarse en la salud del feto o bebé.

"Para estás pacientes es común que se presenten durante el embarazo complicaciones fetales que se asocian principalmente a un parto pretérmino que restringe el crecimiento fetal, óbito y malformaciones congénitas como en sistema nervioso central de la pared abdominal o músculo, esqueléticas".

Por último García Garnica remarco que hay que recordar que el embarazo adolescente involucra desde factores sociales, hasta políticos e incluso factores interpersonales. Que el control prenatal debe ser interdisciplinario, de fácil acceso y en un ambiente comprensivo incluyendo desde el inicio del control a los padres y a la pareja para involucrarlos en los cuidados, prenatales y del neonato.

"Las principales complicaciones tanto maternas como neonatales son causadas en primer lugar por una inmadurez uterina, un mal control prenatal y malos hábitos que pueda presentar la paciente. Por ello es indispensable el asegurar la educación obligatoria, garantizar la disponibilidad de los tratamientos anticonceptivos, así como la creación de servicios amigables para los adolescentes".