El Dorado y Sendero, las plazas amparadas contra gratuidad en estacionamientos

La Procuraduría Urbana del estado de San Luis Potosí esta verificando el cumplimiento de la disposición que aprobó el Congreso del Estado a solicitud del gobernador Ricardo de Gallardo relacionada con la gratuidad de los estacionamientos de centros comerciales, que de no cumplirse, puede ser la causa del inicio de un procedimiento legal en su contra.

Así lo aseveró Luis Fernando Gámez Macias Procurador Urbano en la entidad, quien visitó Soledad de Graciano Sánchez precisamente para verificar que en lugares como la plaza Citadina se cumpla con dicha medida, que fue aprobada en el 2024 por el poder legislativo.

Que al ser cuestionado sobre lo que esta ocurriendo en la capital del estado, dijo que se tienen dos casos en los que se ha recurrido a la opción de el amparo, los cuales corresponden a El Dorado y Sendero, en tanto que el resto de las plazas no han cumplido y no han dado algún argumento.

Ante este escenario el funcionario indicó que se va a iniciar un procedimiento legal, en el cual se haga un requerimiento formal a quienes no están cumpliendo, posteriormente de no cumplir serán sancionados, aquí mencionó que el llamado será no solo para los responsables de los centros comerciales, sino también para el Ayuntamiento

“Estamos verificando el cumplimiento de la disposición aprobada por el Congreso del Estado a iniciativa del gobernador Ricardo Gallardo para eliminar los cobros de los estacionamientos en centros comerciales, en el caso de Soledad nos hemos encontrado con que la medida se está cumpliendo, sin embargo en el municipio de San Luis Potosí no está ocurriendo así y los vamos a requerir” dijo el funcionario.

En lo que respecta a Soledad y el cumplimiento de citadina, Gámez Macias indicó que el proceso se dio a través de la Secretaria General del Ayuntamiento, quien les informó la medida, la cual han cumplido, señalando que se le ha dado seguimiento a la misma, señalando los responsables de esta, que ha sido positiva, pues promueve las ventas de los negocios que están ubicados en el lugar.