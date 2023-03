El día que Chabelo estuvo en un evento de la UASLP

Xavier López "Chabelo", el amigo de todos los niños, estuvo en un evento organizado por la Consejería de Alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en 2004. ¿No sabías? Aquí te contamos.

De acuerdo con el informe anual de actividades, del entonces rector Mario García Valdés, en el periodo 2004-2005, Chabelo asistió como invitado al Tercer Encuentro Juvenil Universitario Evolución, que fue organizado por la consejería de alumnos del municipio de Rioverde, San Luis Potosí, los días 13, 14 y 15 de octubre de 2004.

Cortesía | UASLP

En el informe se lee:

"A dicho evento asistieron periodistas yanalistas políticos, además se contó con la presenciade Xavier López “Chabelo”.

En este mismo evento, presidido por el rector de la universidad y funcionarios de laadministración central, se realizó el acto de graduación de la primera generación de la Maestría enAdministración que ofrece esta Unidad AcadémicaMultidisciplinaria.

Al respecto, la periodista potosina Martha Arriaga, compartió para El Sol de San Luis su experiencia al entrevistar al actor Xavier López. "Sí vino a San Luis, a un evento de la UASLP, yo tenía poco reporteando. No me acuerdo qué tipo de evento era, pero la entrevista me acuerdo que estuvo padre; muy respetuoso y amable el señor", detalló la reportera.

Periodistas potosinas entrevistando a Chabelo, a la izquierda Martha Arriaga y a la derecha Coco Alvarado | Cortesía Martha Arriaga

Asimismo, relató que su sobrina era una seguidora del programa dominical "En familia con Chabelo" que era conducido por Xavier López, por lo que la llevó al evento para que la pequeña pudiera conocer a su ídolo.

"De anécdota te puedo platicar que llevé a mi sobrina, que tenía como cuatro años y cuando se acercó a regalarle unos chocolates se espantó, porque (Xavier López) no tenía la voz que hacía de Chabelo", dijo Martha.

Del mismo modo, usuarios en redes sociales recordaron que alguna vez se presentó en el Auditorio Miguel Barragán, el show de "En familia con Chabelo", cómo parte de la gira que el actor realizó por todo el país.

Ustedes, ¿Qué recuerdos o anécdotas tienen con Chabelo?