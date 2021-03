“El Campo Elige" será el programa para trabajar con los pueblos indígenas: Mónica Rangel

Tenemos la capacidad de escuchar a quienes están en los municipios, que conocen la problemática, y eso haremos en San Luis Potosí, apoyar directo a la gente, a la que trabaja, a los que tengan tierras, a los técnicos que saben y que les gusta estar asoleándose, visitar las comunidades para ayudar a la gente, afirmó la candidata a la gubernatura, Mónica Rangel, quien anunció que durante su gobierno se pondrá en marcha el programa El Campo Elige.

Durante la reunión, en la que estuvo acompañada por el gobernador indígena Miguel Hipólito Ramos y representantes de los pueblos originarios de 23 municipios de la entidad, la doctora Rangel explicó que el programa El Campo Elige tendrá tres puntos básicos para apoyar al sector: sin intermediarios (como lo ha establecido el presidente), mejorar la tecnología y la capacitación de las personas que acompañan a los productores; y que sean los agricultores quienes decidan qué producir y dónde producirlo.

A los representantes de diferentes comunidades de la entidad, les dijo: ustedes no son de pedir porque en nuestras culturas están acostumbradas al trabajo, tenemos que recuperar el sentido de pertenencia a la cultura y a la tierra. (…) Hoy me comprometo con ustedes a trabajar de la mano con su gobernador y cada uno de sus municipios. No será un discurso, será una realidad. Tenemos que trasformar nuestro estado y nuestro país.

La candidata a la gubernatura, escuchó las necesidades y las propuestas de los asistentes en un diálogo abierto, en el que pidieron el rescate de sus tradiciones, respeto a su cultura, así como apoyo a los artesanos.

En respuesta, Mónica Rangel aseguró que su compromiso es de respeto y trabajo así como de apoyo a los artesanos y artesanas: tenemos que proyectar todas las artesanías pero primero tenemos que consumirlas nosotros, no regatearles.

Agregó: las mujeres sabemos de guerra, de lucha, de administración y si nos ayudamos de los hombres somos invencibles; vamos a trabajar de la mano, con mi colega (el gobernador Miguel Hipólito Ramos), porque ustedes lo reconocen como autoridad y las autoridades debemos trabajar de la mano.

Por su parte, el gobernador destacó que quienes conforman la organización indígena están trabajando de la mano con el gobierno federal porque el presidente los toma en cuenta: “queremos trabajar en conjunto y escuchar”.