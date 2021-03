Voy por todo, hasta el último esfuerzo, habla Marvely Costanzo

Marvely Costanzo es la candidata al gobierno del estado por el partido Movimiento Ciudadano, que viene precisamente desde la ciudadanía. Aspiro a ser eso, una representante digna de los ciudadanos, no vengo en busca de una chambita, ni a hacer turismo político, tengo con qué competir y ganar las elecciones, dice en entrevista exclusiva con El Sol de San Luis.

Le brillan los ojos cuando responde que la canastilla de cajeta y el grano de café con chocolate, son sus dulces favoritos de los que fabrica la famosa empresa familiar. “Aunque no soy muy dulcera, más bien me gusta lo amargo, por eso el grano de café con chocolate es mi favorito”.

Es puntual y viste los colores del partido. Se le ve fresca, jovial, con un discurso ágil y claro, aunque su rostro cambia cuando habla de la violencia política que vive todos los días, incluso, cuando le preguntan en las entrevistas si piensa declinar o abandonar la contienda a la mitad, “y les digo: voy con todo hasta el final, daré la lucha hasta el último día”.

Mis rivales políticos no deben confiarse, mi interés por la gubernatura del Estado no es un capricho ni una ocurrencia, mi trayectoria avala la posición que estoy buscando.

Adriana Marvely Costranzo señaló que el hecho de que las encuestas y analistas políticos refieran que la contienda se disputará entre tres perfiles y partidos políticos, “es como dicen en la política, lo único seguro es que no hay nada seguro, estoy segura de que voy a ganar”.

Su interés en el gobierno del Estado no será turismo político y mucho menos una vacación, tampoco está supeditado a conseguir una “chambita”.

“Me he preparado durante mucho tiempo para darle voz a los que no la tienen, a los que no son escuchados y a veces ignorados por los políticos”. Lo anterior, aún y cuando se vive en una sociedad que sigue violentando al género femenino desde diversas trincheras “la violencia se encuentra en todos lados, el hecho de que no me consideren competitiva es discriminación política de género”.

Conoce bien las condiciones que guarda el territorio potosino, por eso afirma estar preparada para defender su interés por el ejercicio gubernamental “porque quiero, porque puedo, porque tengo todas las capacidades, preparación, ganas, empuje, amo a mi Estado, me he preparado por mucho tiempo, como ciudadana conozco los dolores y las quejas de las personas, eso me hace tener mucho más empatía que el resto de mis contrincantes que ya han tenido participaciones dentro de la política, algunos de ellos con señalamientos vergonzosos en cuanto a corrupción o nexos como el crimen organizado y yo soy una ciudadana de a pie como todos”.

Ha determinado que los principales problemas que tienen los potosinos, tienen que ver con la escasez de agua, la violencia, el libre tránsito “necesitamos recuperar la salud de los ciudadanos, generar un mejor desarrollo económico, buscar el factor de seguridad y justicia”. Se consideró más preocupada por el rubro de la criminalidad, ya que recordó que para cualquiera es difícil caminar sola por el Centro Histórico y aprovechó el espacio para rechazar que goce de seguridad personal suministrada por el gobierno estatal, pues se trata de una fake news.

Aspira a ser una candidata y gobernadora ciudadana, aliada de todos los sectores sociales y además promete recuperar la confianza del sector de la Iniciativa Privada que se ha alejado del sector gubernamental por culpa de otros gobiernos “pertenezco a un ala empresarial, donde por muchos años hemos estado levantando la voz, diciéndole a las autoridades lo que hay qu´e hacer, y no nos han escuchado, no voy sola, van líderes empresariales, organizaciones, ciudadanos que avalan mi interés”, concluyó.

“Mi candidatura al gobierno del estado no es un capricho, no hago turismo político ni ando buscando chambita. Tengo trayectoria propia y méritos”. La inseguridad me preocupa como a todos, pero hasta ahora no he considerado pedir protección”.

