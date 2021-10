El Arzobispo de SLP exhorta participar en la “Marcha a favor de la Mujer y de la Vida”

Convoca a hombres y mujeres valientes de buena voluntad que dignifiquen a la mujer y amen la Vida

Señaló que la finalidad de esta marcha a favor de la vida y de la mujer, es la de manifestar el amor y protección para la vida de la mujer y de su hijo en toda circunstancia, lo anterior debido a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero, hizo un llamado a todos los hombres y mujeres valientes de buena voluntad a unirse a la gran “Marcha a favor de la Mujer y de la Vida”, la cual se llevará a cabo el 06 de Noviembre, dando inicio a las 8:15 AM, en el atrio de la Catedral potosina. La salida es a las 9:00 AM, con destino a la Basílica de Guadalupe, para llegar al recinto guadalupano a las 10:00 AM, a la celebración Eucarística para pedir a Dios y la Virgen de Guadalupe por la defensa de la vida y la dignificación de la mujer.

En entrevista previa a la Misa de 12:00 horas en la S.I. Catedral metropolitana potosina, Mons. Jesús Carlos Cabrero Romero, pidió unirnos a través de ésta marcha, a ser copartícipes de la dicha de tener Vida, porque el tener Vida es la mayor alegría de todo ser humano y el primer principio moral y ético que debe enaltecerse.

Previo a la Celebración Eucarística que predisió en Catedral, el señor Arzobispo, entregó a la Prensa éste comunicado.

Señaló que la finalidad de esta marcha a favor de la Vida y de la Mujer, es la de manifestar el amor y protección para la Vida de la Mujer y de su hijo en toda circunstancia, lo anterior debido a las aberrantes y equívocas decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Hago una atenta y amorosa invitación a todo fiel creyente en Cristo bendito a acudir a esta gran “Marcha a favor de la Mujer y de la Vida”, les animo a participar para salir fortalecidos de nuestra convicción en favor de la defensa de los más débiles y vulnerables, y poder ser voz de aquellos seres inocentes que no tienen voz y a los que se les quiere impedir nacer.

El jerarca católico hizo un llamado a participar en ésta "Marcha a favor de la Mujer y de la Vida"

Indicó que para mayores informes se pueden comunicar al Facebook: Dimensión de la Vida SLP.