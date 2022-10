El 72% de los mexicanos no tiene educación financiera: Condusef

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021, sólo el 28% de las personas mayores a 18 años cuentan con información en materia de educación financiera, por lo que la Comisión Federal para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), llevará a cabo la 15ª edición de la Semana Nacional de Educación Financiera, anunció Felipe Alberto Athié Herrera, titular de la Condusef en San Luis Potosí.

El funcionario federal indicó que con la pandemia, quedó evidenciado el desconocimiento de la población en temas básicos como economía y finanzas personales, lo que limita la capacidad de tomar decisiones responsables, conscientes y competentes, por el contrario, la educación financiera “genera un escudo para afrontar las situaciones inesperadas”.

Reveló datos como que, seis de cada 10 personas ahorran, aunque el 60% lo hace en instrumentos informales como tandas; más del 50% de la población adulta no ha tenido acceso a financiamiento formal porque no les gusta endeudarse o no reúnen los requisitos; en caso de pérdida de ingresos, sólo una de cada 5 personas podría cubrir sus gastos con sus ahorros por más de 3 meses; y entre 2018 y 2021 la tenencia de seguros de vida registró una caída de 4%, al pasar del 17 al 13%.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

En ese sentido emitió los siguientes consejos: analizar qué ingreso tenemos y qué gastos, “regularmente lo que hacemos es gastar más de lo que tenemos”; llevar un registro diario de gastos recurrentes y evitar gastos hormiga, pues por ejemplo comprar diariamente un café de 50 pesos se traduce en un gasto de mil pesos mensuales y 12 mil pesos al año, recurso con el que pueden costearse unas vacaciones; no gastar más de lo que ganamos; pagar las deudas lo antes posible porque los intereses se comen el capital; ahorrar al menos 10% de los ingresos; diversificar las fuentes de ingresos; crear un fondo para emergencias; y educarnos sobre el manejo del dinero.

Consejos como éstos y la forma de llevarlos a la práctica, podrán conocerse a lo largo de la Semana Nacional de Educación Financiera, que se llevará a cabo del 19 al 28 de octubre de manera híbrida, en la cual participarán 212 instituciones educativas, públicas, financieras y 442 conferencistas; para ello habrá una sede virtual que se puede consultar en eduweb.condusef.gob.mx/snef/index.html

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Las grabaciones de las conferencias estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de este año. Algunos de los temas que se abordarán son “Los cinco pasos para construir un presupuesto”, “La importancia del ahorro”, “Tarjeta de crédito, cómo sacarle el mejor provecho y que no te haga sufrir”, “El ahorro como pieza importante del crédito”, “Ahorrar ahora, disfrutar mañana”, “Tu primer trabajo, tu primera Afore”, entre otros.

Al tratarse de un evento híbrido, se espera llegar a más de 800 mil personas en el país; de manera presencial habrá actividades en las facultades de Derecho, Contabilidad y Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), así como en la Universidad Politécnica y escuelas primarias.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí