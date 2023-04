El 70% de zona conurbada con problemas de agua potable: José Luis Fernández

Acusa Morena a PRIAN de rateros y causar crisis de agua

El PRI propuso que el Congreso del Estado coordine una mesa de trabajo con los tres ámbitos de gobierno para encontrar soluciones conjuntas a la problemática por la falta de agua, mientras que el PVEM respondió que el 70 por ciento de habitantes de la zona conurbada no tienen agua o un servicio pésimo y MORENA acusó al PRIAN de rateros y causar la crisis que hoy se vive.

En la sesión ordinaria de este jueves en el salón de plenos, en el apartado de asuntos generales, el diputado del PRI Edmundo Azael Torrescano Medina afirmó que el problema de la falta de agua potable derivado de los fallos constantes en el ducto de la presa El Realito, se debe abordar con seriedad, en una mesa de trabajo y con todos los actores involucrados presentes.

“Que acudan los presidentes municipales de la capital, Soledad y Cerro de San Pedro, pero también el titular de la Comisión Estatal del Agua, el delegado de la Comisión Nacional del Agua y el delegado de Gobernación, pues en junio de 2022 -se proyectó un video con esa declaración- el secretario Adán Augusto López dijo aquí que el gobierno federal le iba a entrar al tema y no ha sido asi”, abundó.

Enseguida, el diputado del PVEM José Luis Fernández expuso que “entonces también citemos a los ex gobernadores, ex titulares de la CNA y CEA, ex alcaldes y todos quienes participaron en ese proyecto, para que se les investigue y sancione porque hoy, el 70 por ciento de los habitantes de San Luis y zona conurbada no tienen agua o sufren de muchas limitaciones”.

"Dirán que El Realito surte solo al 15 por ciento de la capital, pero para atender a ese porcentaje, hay que desviar agua de otros pozos, de otros mantos y entonces ya se afecta a quienes de por sí tienen mal servicio" expuso el legislador.

Remató el diputado de Morena, José Antonio Lorca Valle, quien afirmó que los priístas y panistas en esa alianza turbia del pasado, avalaron un contrato con una empresa que le cobra al Interapas por un servicio que no le otorga, ¿Quién en su sano juicio firmaría algo así?, pagar por un servicio que no se recibe; es la corrupción, el robadero que hicieron y que debe ser castigado. Por eso la gente no los quiere, dijo.

La diputada del PAN Liliana Flores reconoció que se trata de un grave problema pero pidió que no se politice.