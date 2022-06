El 5.1% de la población, con alguna discapacidad; son atendidas más de 143 mil personas

Las personas con discapacidad y sus familiares cuidadores enfrentan día con día el reto no sólo de desarrollar sus capacidades, sino que también se enfrentan al ejercicio de una vida independiente, buscando siempre se respeten tanto sus derechos humanos, así como su integridad personal.

Según lo referido en el Panorama Sociodemográfico de San Luis Potosí, en su Censo 2020-2021, el porcentaje actual del total de personas en el estado que poseen algún tipo de discapacidad corresponde a un 5.1 por ciento; este porcentaje equivale a un total de 143 mil 935 personas con discapacidad en la entidad de los dos millones 822 mil 255 habitantes que posee. Una estadística que expone el contexto actual en el estado: una gran cantidad de población que requiere de servicios, acciones de inclusión, acceso en movilidad, programas y proyectos. Para el Director del CAM “Ovidio Decroly”, Luis Ulises Ruiz, se trata de un tema de sensibilización y también de concientización para crear acciones concretas y encaminadas al beneficio de esta población.

Se necesita visibilizarlas Ulises Ruiz

"Creo que para visibilizarlos, se necesita sensibilidad hacia una población que así lo requiere, darles un espacio para difundir las actividades que se realizan o por los logros que tengan las personas con discapacidad, como son los eventos deportivos, culturales, artísticos y escolares enfocados a abrir esas oportunidades en las diferentes áreas de la vida y que por ende, se desarrollen plenamente", refirió.

Otro aspecto que menciona Ulises Ruiz es garantizar el cumplimiento del artículo 3º constitucional, para que la educación de una persona con discapacidad tenga acceso a una educación especializada y que resulte en el desarrollo de sus facultades y habilidades. "La concientización se logra, primero haciéndolos visibles, que la gente conozca que hay espacios y actividades específicas y que a pesar de tener una condición que limita sus posibilidades de acuerdo al funcionamiento de la sociedad, con diversos ajustes y oportunidades que se les brinde, puedan hacer algo en diferentes áreas y no sólo recibir apoyos por ser diferentes, también puedan aportar a su manera y sus posibilidades, en las actividades de la sociedad".

Parte de ello, menciona el experto, también que se realicen campañas de difusión respecto a este tema. Y aunque actualmente las administraciones gubernamentales actuales a través del DIF Estatal y Municipal llevan a cabo una gran cantidad de acciones encaminadas a este sector de la población, una parte de la sociedad sigue desconociendo este tema. "Hacer campaña es necesario para que la población genere empatía orientada con un sentido social pero no una situación de lástima, sino de respeto y tolerancia. Es crear conciencia que existen diferencias y respetarlas. Se ha ido ganando terreno en la discapacidad pero hace falta todavía pugnar por el respeto hacia las características de la población y sus requerimientos, es decir, generar comprensión".

Maestra Vanesa González

Sobre esto, agregó que es fundamental que se hable abiertamente del tema de las discapacidades, pero sobre todo que en estos diálogos prevalezca la empatía y el respeto.

"La empatía se genera bajo un enfoque positivo, tratar de insertar a la sociedad a las personas con discapacidad de acuerdo con sus habilidades logrando una verdadera inclusión.

Los medios de comunicación sí influyen en el tipo de información que se difunde, sobre todo cuando la gente se siente cerca o vinculada cuando son cosas de su entorno inmediato".

Mariana Neri Gallegos

ATENCIÓN OPORTUNA DE HIJOS E HIJAS CON DISCAPACIDAD

Otro aspecto de esta situación social, es acerca del los diagnósticos oportunos de los profesionales de salud, para que cada familia pueda enfrentar de manera idónea estos análisis y valoraciones médicas que determinarán la atención oportuna de sus hijos e hijas con discapacidad. La médico cirujano Sofía B. Vázquez Manzanares explica que para determinar que algún pequeño se encuentra dentro de la concepción de la discapacidad se debe analizar el cerebro infantil, y determinar si existen algunas limitantes en su desarrollo.

La médica las divide en discapacidades y trastornos que van desde la discapacidad intelectual (DI), los trastornos del espectro autista (TEA) y el trastorno por déficit de atención / hiperactividad (TDAH), como trastornos del neurodesarrollo.

"La detección de estas variantes patogénicas tiene un impacto enorme en el curso de la enfermedad de estos pacientes.

Los trastornos del neurodesarrollo tienen un sustrato neuroanatómico relacionado con las funciones alteradas. Las funciones ejecutivas se encuentran afectadas en grado variable. Estas son los diversos procesos involucrados en actividades como resolución de problemas, planificación, iniciación de la actividad o toma de decisiones", explica.

Cabe señalar que en San Luis Potosí, las principales discapacidades que enfrentan las personas van desde la discapacidad motriz, mental, intelectual, auditiva y visual.

Mayela Trenti Oviedo

LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DEBEN RESPONDER A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS

La inclusión y la empatía para el desarrollo de las personas con Discapacidad son esenciales y por ello la importancia de un servicio educativo especial que ofrezca atención con equidad.

Para la maestra Paty Luna, el desarrollo de una persona con discapacidad es muy importante ya que lo considera un derecho esencial para el acceso a una educación digna, solidaria y humana.

"Todo comenzó con mi inscripción a la Escuela Normal del Estado, y al momento poco se conocía sobre escuelas que brindaran una formación escolarizada a niños, niñas y jóvenes con discapacidad, eso me hizo reflexionar en aquel instante sobre este grupo de la población tan vulnerable y me convencí del deseo de formarme como docente de educación especial. En el trayecto de mi formación fui descubriendo las bondades de la carrera que había elegido y ahora con 16 años de ejercicio docente veo mi camino lleno de satisfacciones y experiencias muy memorables al lado de personas excepcionales que me han dado grandes lecciones de vida, me refiero a mis alumnos".

Durante su trayectoria como docente, en el C.A.M. “Ovidio Decroly”, menciona la maestra, ha tenido la fortuna de atender desde pequeños del nivel preescolar, primaria y ahora secundaria, para coadyuvar junto con sus familias a su desarrollo integral y pleno, es decir brindarles las experiencias educativas necesarias que les permitan convertirse en niños, niñas y jóvenes independientes. "El principal reto considero es integrar a la sociedad niños, niñas y jóvenes independientes, capaces de desarrollarse de manera autónoma en la medida en que su condición se los permita y abrir posibilidades de inserción laboral que se vean reflejados en una verdadera sociedad inclusiva".

Pero para ello es necesario, según indica la maestra Paty, establecer estrategias óptimas de aprendizaje para así, brindarles las herramientas necesarias para que las y los alumnos con algún tipo de discapacidad se desenvuelvan con mayor facilidad dentro de esta sociedad.

"Las propuestas de intervención educativa deben priorizar la participación de todas y todos de acuerdo a sus capacidades y a las habilidades específicas que su condición de vida les permita desarrollar. Las estrategias de enseñanza deben responder a las necesidades educativas de cada estudiante y por lo tanto se requieren de diversos ajustes en la metodología, los materiales, la infraestructura y los contenidos de aprendizaje".

Por consiguiente, el objetivo primordial de la educación especial es priorizar los procesos que tiene cada estudiante y de ello, desarrollar sus aptitudes sobresalientes como intelectual, creativa, socioafectiva, artística y psicomotriz.

Sebastián Hernández Zermeño

“TENER DISCAPACIDAD NO ME HACE DIFERENTE”

En este sentido, es necesario saber qué es lo que sienten y opinan las personas con discapacidad, cómo enfrentan su día a día, y cómo conciben el mundo que los rodea.

Para el joven Sebastián Hernández Zermeño de 15 años de edad y quien actualmente cursa el tercer nivel de secundaria, ser una persona con discapacidad no lo hace diferente a los demás, al contrario ha aprendido a desarrollarse como cualquier otro individuo, que juega, convive y aprende todos los días. Actualmente él tiene una meta fija y es terminar todos sus estudios y reconoce que estás aspiraciones nacen del profundo amor y apoyo que le ha brindado su familia. El joven Hernández Zermeño comparte que posee una discapacidad en retraso y lento aprendizaje, sin embargo, su ímpetu por salir adelante es notorio y a pesar de que algunas cosas se le dificultan, eso no es una limitante para él.

Reconocer la existencia de las personas con discapacidad, sus dificultades, su realidad y los retos que implica que salgan adelante, también es percatarse de que ello es esencial en el desenvolvimiento de la sociedad y que como Sebastián luchan día a día por salir adelante y demostrar su valía.

PERSONAS CUIDADORAS

La señora Blanca Oviedo nos comparte su experiencia al atender a su hija Mayela Trenti, quien tiene 15 años y una discapacidad física, parálisis cerebral con espasticidad, es decir, rigidez en todo su cuerpo; y pasa cuando cuando escucha ruidos muy fuertes o toca agua fría. La hemos llevado a terapia, se le han hecho dos operaciones y gracias a ello, su movilidad ha mejorado, aunque no ha logrado caminar.

“Lo más difícil, ha sido el esfuerzo físico que realizo, ya que la niña pesa más y hay qué trasladarla cargándola a todos lados”

“El mayor miedo es que abusen de ella, que la vean tan indefensa por estar en silla de ruedas, que se aprovechen de ella, en todos los sentidos”.

En la escuela, los maestros como están capacitados para su atención, ha ido avanzando y ha aprendido demasiado. Hemos recibido muchos beneficios de la institución, en pocas palabras muy satisfecha y con una calidad de educación excelente.

El DIF y el CREE han sido de apoyo también, aunque deberían de implementar programas más eficientes y que de verdad ayuden a la población con discapacidad.

Y aunque en ocasiones decaiga el ánimo, verla cómo disfruta el ir a la escuela, que sea feliz y sus ganas de vivir, es muy satisfactorio que salga adelante con el trabajo y esfuerzo de toda la familia.

Por su parte, la señora Maricela Gallegos es mamá de Mariana Neri, una niña de 11 años, quien constantemente sufre de crisis convulsivas de difícil control, nos comenta que la enfermedad de su hija, le ha afectado su capacidad intelectual, cognitiva y de motricidad. El habla, la sociabilidad, todo esto por las crisis bastantes fuertes. Ella tiene un problema genético, ya que un gen que no le da vitamina de glicina a su cerebro.La dificultad ha sido que no se ha implementado ningún medicamento para este padecimiento, ya que su caso es único en México, y solamente hay cuatro niños a nivel mundial, sin un tratamiento específico. Actualmente es tratada solamente con antiepilépticos, que la han ayudado un poco a mejorar su condición y calidad de vida.

Centro de Atención Múltiple (CAM) Ovidio Decroly

Como mamá y como familia, se sufre bastante con una niña con esta condición, ha sido muy difícil el proceso porque no podemos entender lo que su cerebro va a dictar y cada día es diferente el tratar con una discapacidad intelectual, física y emocional.

Pero también hemos tenido muchas cosas buenas, el ver sus habilidades, su desarrollo, sus ganas de seguir y el tenerla viva, pues es el mejor regalo.

El mayor miedo es perderla cuando le ocurren sus crisis, o dejarla sola, que no la atiendan como yo lo hago, tan frágil y vulnerable. En este momento, gracias a Dios veo muy buenos resultados a pesar de tantas dificultades, tenerla internada, semanas enteras en el hospital, veo que nuestra entrega ha sido total, mía y de la familia, los médicos, un círculo donde tratamos de sacar adelante a mi niña .

Los maestros han sido una ayuda y apoyo incondicional, fue muy grato para su desarrollo, alivianó la carga, ha aprendido muchas cosas en la escuela, la mejor experiencia para ella.

Cuando saben, en cualquier institución que tienes una persona con discapacidad, enseguida se ve el apoyo de las personas que comprenden, es ahí donde yo me he sentido más cobijada que en toda la sociedad en general, he sentido apoyo y comprensión a nosotros los papás.

Finalmente expresó, como papás queremos compensarles con las cosas materiales, pero sólo acompañarlos a veces los hace felices. Es estar a la expectativa de darles lo mejor. Entenderlos más que nada.