El 40% de hogares de Soledad no tienen cisterna para almacenar el agua

En Soledad de Graciano Sánchez se estima que cerca del 40 por ciento de los hogares no cuentan con una cisterna donde la gente pueda almacenar el agua, lo que agudiza el problema del abasto del vital líquido en mucho de las colonias del municipio aseguró la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes.

Quien refirió que actualmente es a través de pipas como se busca acercar a la gente el agua, sin embargo se han enfrentado a esta falta de espacios para poder almacenarla, lo que se presenta sobre todo en las colonias más antiguas del municipio, ya que en los nuevos fraccionamientos venden las viviendas ya con una cisterna.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Indicando que ante este escenario en donde predomina la falta de agua, están buscando estrategias a través de las cuales se pueda apoyar a la gente para que tengan acceso al agua, pues hay quienes desde hace años no reciben ni una gota del vital líquido en sus hogares.

“Estimamos que actualmente el 40 por ciento de los hogares de Soledad de Graciano Sánchez no tienen una cisterna donde poder almacenar agua, lo que dificulta que podamos llevarles agua con pipas, una de las colonias que tienen este problema actualmente es la Rivas Guillen, a donde no les esta llegando el agua y no tienen donde almacenar” declaró la alcaldesa.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Que al ser cuestionada acerca de las pipas, dijo que son entre 15 y 20 las que esta llevando el ayuntamiento, a las que se suman otras tantas que pertenecen a la Comisión Estatal del Agua y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Pública.

Las cuales se están enfocando en apoyar a colonias como Buganvilias que desde enero no les llega el agua, San Gerardo, Textil, Rivas Guillen Sur, la 21 de Marzo entre otras ubicadas principalmente en la zona oriente del municipio, en donde es común la falta del vital líquido.